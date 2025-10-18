Megbánta tettét a nyíregyházi férfi – nem akart végezni brutálisan összevert élettársával

Gyilkosság Nyíregyházán: megbánta, hogy megölte. Ezt mondta remegő hangon az a kegyetlen férfi, aki brutálisan megverte, majd magára hagyta élettársát nyíregyházi otthonukban. –írja a Tények

Gyilkosság Nyíregyházán: a férfi megbánta tettét

Fotó: Tények

Gyilkosság Nyíregyházán: összezúzta élettársa gégéjét

Olyan kegyetlenül összeverte, hogy a nőnek összezúzódott a gégéje, végül belehalt a sérüléseibe, a gyerekei ráadásul napokig egy házban voltak a holttestével. Az élettársa most állt bíróság elé, azt állítja, nem akart végezni a nővel.

Tavaly január 18-án és 19-én a nyíregyházi otthonukban olyan erővel ütlegelte a nőt, hogy az a sértetten nagyobb területű bevérzéseket okozott. A vádlott számtalan ütést mért a sértett teljes testfelületére, mely során számolnia kellett azzal, hogy az erőszakos magatartása a sértettnek rendkívüli szenvedéssel járó halálát okozza.

