Megbánta tettét a nyíregyházi férfi – nem akart végezni brutálisan összevert élettársával

Brutális verés után vesztette életét egy nő, miközben gyerekei is a házban tartózkodtak. Gyilkosság Nyíregyházán: a férfi állítólag nem akart végezni élettársával.

Gyilkosság Nyíregyházán: megbánta, hogy megölte. Ezt mondta remegő hangon az a kegyetlen férfi, aki brutálisan megverte, majd magára hagyta élettársát nyíregyházi otthonukban. írja a Tények

Gyilkosság Nyíregyházán: a férfi megbánta tettét
Fotó: Tények

Gyilkosság Nyíregyházán: összezúzta élettársa gégéjét

Olyan kegyetlenül összeverte, hogy a nőnek összezúzódott a gégéje, végül belehalt a sérüléseibe, a gyerekei ráadásul napokig egy házban voltak a holttestével. Az élettársa most állt bíróság elé, azt állítja, nem akart végezni a nővel.

Tavaly január 18-án és 19-én a nyíregyházi otthonukban olyan erővel ütlegelte a nőt, hogy az a sértetten nagyobb területű bevérzéseket okozott. A vádlott számtalan ütést mért a sértett teljes testfelületére, mely során számolnia kellett azzal, hogy az erőszakos magatartása a sértettnek rendkívüli szenvedéssel járó halálát okozza. 

Váratlan fordulat az ügyben: a férfi nemrég új ügyvédet kért

Váratlan fordulat történt a brutális családi tragédia ügyében, miután a vádlott új ügyvédet kért a bíróságon. A nyíregyházi gyilkosság tárgyalását emiatt elhalasztották, így tovább húzódik az ügy lezárása.

A Tények videós riportja ide kattintva érhető el.

