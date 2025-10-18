1 órája
Megbánta tettét a nyíregyházi férfi – nem akart végezni brutálisan összevert élettársával
Brutális verés után vesztette életét egy nő, miközben gyerekei is a házban tartózkodtak. Gyilkosság Nyíregyházán: a férfi állítólag nem akart végezni élettársával.
Gyilkosság Nyíregyházán: megbánta, hogy megölte. Ezt mondta remegő hangon az a kegyetlen férfi, aki brutálisan megverte, majd magára hagyta élettársát nyíregyházi otthonukban. –írja a Tények
Gyilkosság Nyíregyházán: összezúzta élettársa gégéjét
Olyan kegyetlenül összeverte, hogy a nőnek összezúzódott a gégéje, végül belehalt a sérüléseibe, a gyerekei ráadásul napokig egy házban voltak a holttestével. Az élettársa most állt bíróság elé, azt állítja, nem akart végezni a nővel.
Tavaly január 18-án és 19-én a nyíregyházi otthonukban olyan erővel ütlegelte a nőt, hogy az a sértetten nagyobb területű bevérzéseket okozott. A vádlott számtalan ütést mért a sértett teljes testfelületére, mely során számolnia kellett azzal, hogy az erőszakos magatartása a sértettnek rendkívüli szenvedéssel járó halálát okozza.
Halálra verte élettársát, majd magára hagyta a gyerekeket a holttesttel
Váratlan fordulat az ügyben: a férfi nemrég új ügyvédet kért
Új ügyvédet kért a férfi, aki unokái szeme láttára végezhetett párjával Nyíregyházán (videó)
Váratlan fordulat történt a brutális családi tragédia ügyében, miután a vádlott új ügyvédet kért a bíróságon. A nyíregyházi gyilkosság tárgyalását emiatt elhalasztották, így tovább húzódik az ügy lezárása.
