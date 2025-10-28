október 28., kedd

Nagykálló

1 órája

Ezt eszik vagy isszák? Eszik Édua kállói előadása a „megfázós nyavalyákról”

Címkék#Nagykállóban#Téli felkészülés gyógynövény#Eszik Édua

Nem csak meleg ruhatárral, testileg és lelkileg is érdemes felkészülni a télre. Neves gyógynövény-tanácsadó ad hasznos tippeket a Korányi Emlékházban.

Munkatársunktól

Eszik Édua gyógynövény-tanácsadó, egészségfejlesztő mentálhigiénikus tart előadást október 30-án, csütörtökön Nagykállóban, a Korányi Emlékházban. A 17.30 órától kezdődő „Téli felkészülés gyógynövényekkel” című programon szó lesz arról, milyen hatással van a téli lehűlés a szervezetünkre, mit tehetünk az immunrendszerünk erősítése és a betegségmegelőzés érdekében, hogyan, mivel kerülhetjük el, illetve kezelhetjük a „megfázós nyavalyákat”. A szakember ingyenes előadásában kitér majd a bőrvédelem, kéz- és lábápolás, valamint a lelki felkészülés, téli hangulatjavítás fontosságára, de beszél arról is, milyen melegítő ételek és gyógynövények fogyasztását javasolja az előttünk álló hideg, esős, havas, szeles hónapokban.

gyógynövény
A gyógynövények sokat segíthetnek az egészségmegőrzésben az előttünk álló hideg hónapokban
Forrás: Eszik Édua Fb-oldala 

Gyógynövények és szuperteák

Az EgészségKalauz éppen a napokban foglalkozott azzal a témával, melyek a legjobb gyógynövények megfázás ellen. Cikkükben rámutatnak: 

  • a természetes gyógymódok elősegíthetik a gyorsabb gyógyulást megfázás esetén, miközben támogatják az immunrendszert; 
  • a gyömbér, édesgyökér, fokhagyma és vöröshagyma hatékony gyógynövények, amelyek gyulladáscsökkentő és antimikrobiális hatásúak;
  • a méz természetes antibiotikum, tulajdonságai révén enyhíti a köhögést és csillapítja a torok irritációját;
  • a bőséges folyadékfogyasztás és párásítás segít nedvesen tartani a légutakat és gyorsítja a regenerációt;
  • a pihenés, nyugodt alvás és a dohányzás kerülése hozzájárul a szervezet hatékony regenerációjához.

Hírportálunkon, a Szabolcs Online-on is többször írtunk már a téli egészségmegőrzés fontosságáról, jó szívvel ajánljuk olvasóink figyelmébe például ezt a cikket: Tíz szupertea, amivel a legjobb bekuckózni.

 

 

