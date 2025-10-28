Ezt eszik vagy isszák? Eszik Édua kállói előadása a „megfázós nyavalyákról”

Eszik Édua gyógynövény-tanácsadó, egészségfejlesztő mentálhigiénikus tart előadást október 30-án, csütörtökön Nagykállóban, a Korányi Emlékházban. A 17.30 órától kezdődő „Téli felkészülés gyógynövényekkel” című programon szó lesz arról, milyen hatással van a téli lehűlés a szervezetünkre, mit tehetünk az immunrendszerünk erősítése és a betegségmegelőzés érdekében, hogyan, mivel kerülhetjük el, illetve kezelhetjük a „megfázós nyavalyákat”. A szakember ingyenes előadásában kitér majd a bőrvédelem, kéz- és lábápolás, valamint a lelki felkészülés, téli hangulatjavítás fontosságára, de beszél arról is, milyen melegítő ételek és gyógynövények fogyasztását javasolja az előttünk álló hideg, esős, havas, szeles hónapokban.

A gyógynövények sokat segíthetnek az egészségmegőrzésben az előttünk álló hideg hónapokban

Forrás: Eszik Édua Fb-oldala

Gyógynövények és szuperteák

Az EgészségKalauz éppen a napokban foglalkozott azzal a témával, melyek a legjobb gyógynövények megfázás ellen. Cikkükben rámutatnak:

a természetes gyógymódok elősegíthetik a gyorsabb gyógyulást megfázás esetén, miközben támogatják az immunrendszert;

a gyömbér, édesgyökér, fokhagyma és vöröshagyma hatékony gyógynövények, amelyek gyulladáscsökkentő és antimikrobiális hatásúak;

a méz természetes antibiotikum, tulajdonságai révén enyhíti a köhögést és csillapítja a torok irritációját;

a bőséges folyadékfogyasztás és párásítás segít nedvesen tartani a légutakat és gyorsítja a regenerációt;

a pihenés, nyugodt alvás és a dohányzás kerülése hozzájárul a szervezet hatékony regenerációjához.

Hírportálunkon, a Szabolcs Online-on is többször írtunk már a téli egészségmegőrzés fontosságáról, jó szívvel ajánljuk olvasóink figyelmébe például ezt a cikket: Tíz szupertea, amivel a legjobb bekuckózni.