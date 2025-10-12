Hoppá, mi lapul mélyen a föld alatt Nyíregyházán! Most felszínre tört az igazság!

Meglepően sok vármegyeszékhelyen egyáltalán nincs gyógyvizes forrás. A Budapesten kívüli 18 vármegyeszékhely közül 8 városban nem található gyógyvíz. Nyíregyháza ezen a téren kiemelkedik.

Gyógyvíz terén Nyíregyháza igencsak jól áll

Illusztráció: MW-Archív

Ezekben a városokban nincs is gyógyvíz!

A gyógyvízmentes vármegyeszékhelyek a következők:

Miskolc, Pécs, Salgótarján, Szekszárd, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém és Zalaegerszeg.

A termalonline.hu cikke szerint ezek közül van, ahol eleve nincs termálvíz sem (például Veszprémben), máshol pedig hiába van termálvíz, nem rendelkezik gyógyvíz minősítéssel - ilyen Miskolc vagy Zalaegerszeg.

A legtöbb gyógyvizet adó kutat tekintve két város emelkedik ki a mezőnyből, Debrecen és Nyíregyháza.

Előbbiben hat, utóbbiban pedig nyolc ilyen forrás található. A szakportál cikke szerint figyelemre méltó, hogy Nyíregyháza mennyire bővelkedik gyógyvizekben. A termalonline.hu azt írja, érdemes ellátogatni Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőre, ahol az Aquarius Élményfürdő egész évben nyitva tart, a kínálatuk pedig nyaranta a Tófürdővel és a Parkfürdővel egészül ki.

Mi az, hogy „gyógyvíz”?

Érdemes tisztázni, miért hívjuk gyógyvíznek a termálvizeket:

Olyan természetes ásványvizek, amelyek nemcsak melegek, hanem meghatározott ásványi anyag-tartalommal bírnak, ami orvosilag igazoltan jótékony hatással van bizonyos betegségekre.

Ezeket a vizeket gyógyfürdőkben, kezelések során használják, illetve egyes esetekben ivókúraként is.

Megkérdeztük a ChatGPT-t, szerinte mi a szerepe a gyógyvíznek Nyíregyházán?

Egészségügyi / gyógyászati hasznosítás

A Fürdőházban a gyógyvíz (nátrium-kloridos típus, brómos-jódos) szolgálja a mozgásszervi betegségek kezelését, műtétek, protézis-beültetések utáni rehabilitációt, sérülések utókezelését. Az Aquarius Élményfürdő is rendelkezik olyan gyógyvízzel, amelyet mozgásszervi, reumatikus, ízületi problémákra, gerincpanaszokra, rehabilitációra ajánlanak.

Turizmus, idegenforgalom

Nyíregyháza termál- és gyógyfürdői vonzzák a belföldi és külföldi látogatókat is. A gyógyvíz (és termálvíz) jelenléte erősíti a város vonzerejét wellness, pihenés, kikapcsolódás céljából. Az élményfürdők, gyógyfürdők kombinálják a szórakozást és a gyógyulást.