Hoppá, mi lapul mélyen a föld alatt Nyíregyházán! Most felszínre tört az igazság!
Budapest ebben a tekintetben toronymagasan vezet. De vajon a fővároson kívül melyik vármegyeszékhely büszkélkedhet a legtöbb gyógyvízzel?
Meglepően sok vármegyeszékhelyen egyáltalán nincs gyógyvizes forrás. A Budapesten kívüli 18 vármegyeszékhely közül 8 városban nem található gyógyvíz. Nyíregyháza ezen a téren kiemelkedik.
Ezekben a városokban nincs is gyógyvíz!
A gyógyvízmentes vármegyeszékhelyek a következők:
Miskolc, Pécs, Salgótarján, Szekszárd, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém és Zalaegerszeg.
A termalonline.hu cikke szerint ezek közül van, ahol eleve nincs termálvíz sem (például Veszprémben), máshol pedig hiába van termálvíz, nem rendelkezik gyógyvíz minősítéssel - ilyen Miskolc vagy Zalaegerszeg.
A legtöbb gyógyvizet adó kutat tekintve két város emelkedik ki a mezőnyből, Debrecen és Nyíregyháza.
Előbbiben hat, utóbbiban pedig nyolc ilyen forrás található. A szakportál cikke szerint figyelemre méltó, hogy Nyíregyháza mennyire bővelkedik gyógyvizekben. A termalonline.hu azt írja, érdemes ellátogatni Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőre, ahol az Aquarius Élményfürdő egész évben nyitva tart, a kínálatuk pedig nyaranta a Tófürdővel és a Parkfürdővel egészül ki.
Mi az, hogy „gyógyvíz”?
Érdemes tisztázni, miért hívjuk gyógyvíznek a termálvizeket:
- Olyan természetes ásványvizek, amelyek nemcsak melegek, hanem meghatározott ásványi anyag-tartalommal bírnak, ami orvosilag igazoltan jótékony hatással van bizonyos betegségekre.
- Ezeket a vizeket gyógyfürdőkben, kezelések során használják, illetve egyes esetekben ivókúraként is.
Megkérdeztük a ChatGPT-t, szerinte mi a szerepe a gyógyvíznek Nyíregyházán?
- Egészségügyi / gyógyászati hasznosítás
A Fürdőházban a gyógyvíz (nátrium-kloridos típus, brómos-jódos) szolgálja a mozgásszervi betegségek kezelését, műtétek, protézis-beültetések utáni rehabilitációt, sérülések utókezelését. Az Aquarius Élményfürdő is rendelkezik olyan gyógyvízzel, amelyet mozgásszervi, reumatikus, ízületi problémákra, gerincpanaszokra, rehabilitációra ajánlanak.
- Turizmus, idegenforgalom
Nyíregyháza termál- és gyógyfürdői vonzzák a belföldi és külföldi látogatókat is. A gyógyvíz (és termálvíz) jelenléte erősíti a város vonzerejét wellness, pihenés, kikapcsolódás céljából. Az élményfürdők, gyógyfürdők kombinálják a szórakozást és a gyógyulást.
- Gazdasági szerep
A gyógyfürdők és termál-létesítmények működtetése munkahelyeket teremt, növeli a vendégforgalmat, szálláshelyek kihasználtságát. A turizmusból származó bevétel segíti a helyi gazdaságot, és hozzájárul ahhoz, hogy Nyíregyháza ne csak regionális, hanem országos szinten is ismert legyen a termál- és gyógyturizmus terén.
- Környezet és természetes adottságok kihasználása
A város rendelkezik olyan természeti adottságokkal (pl. gyógyforrások, kedvező termálvízi tulajdonságok) amelyek nem találhatók meg mindenütt, így ezek kiaknázása stratégiai lehetőség. Fontos, hogy a gyógyvíz minősítése, a fürdők és kezelések megfelelő szabályozása biztosítva legyen, így a víz gyógyító hatása is garantált.
A termálvizet ez a nyíregyházi gyár is hasznosítja!
A közelmúltban jelentette be Niels B. Christiansen, a Lego csoport elnök-vezérigazgatója és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Lego nyíregyházi üzemének 54 milliárd forintos fejlesztését.
Még több játékkocka készülhet a nyíregyházi üzemben, ami a világ második legnagyobb Lego-gyára lett
A munkahelyteremtés és a kapacitásbővítés mellett a beruházás azért is fontos a cégcsoport életében, mert a fenntarthatóságot erősíti, ugyanis a fosszilis energiahordozók felhasználása helyett a termálvíz révén geotermikus energiát hasznosítanak a nyíregyházi üzemben.
Gigantikus fúrótorony terpeszkedik a nyíregyházi gyár területén
Csodálatos eredményeket értünk el itt Magyarországon, köszönet jár ezért a dolgozóknak és az itteni vezetőknek. Mi a gyerekekbe, a jövőbe fektetünk, ez a stratégiánk alapja.
– fogalmazott Niels B. Christiansen, a Lego csoport elnök-vezérigazgatója, aki az 54 milliárdos fejlesztés átadóünnepségén kiemelte, mennyire fontos a cégcsoport számára a fenntarthatóság.
Elsődleges célunk az volt, hogy a fosszilis energiahordozókat geotermikus energiával váltsuk ki, ez is a gyerekekbe, a helyi közösségekbe, illetve a jövőbe vetett hitünket erősíti
– fogalmazott az elnök-vezérigazgató.
