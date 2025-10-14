Ha polgártárs vagy, így szerezhetsz örömet az Ady Endre utcán!

"Szeretném hálásan megköszönni annak a kedves polgártársamnak, hogy ilyen szépen rendbe vágta az első lökhárítómat ma, az Ady Endre utcán 12:00 és 15:00 óra között. Szebbé tetted a napomat!" – ironizált a férfi.

Ezt művelte a polgártárs.

Forrás: Nyíregyen Hallottam

"Nem is tudom, mikor voltam utoljára ilyen boldog! UI: Nem kívánok neked rosszat... de levegőt sem! Ha esetleg valaki látott valamit, szívesen fogadom az üzenetét a nap 24 órájában. Köszönöm!"