1 órája
Ha polgártárs vagy, így szerezhetsz örömet az Ady Endre utcán!
Igen élces hangon számolt be egy férfi a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban arról, mi is történt vele Nyíregyházán. Bár a hangvétel erősen szarkasztikus, lássuk be: semmi nevetséges nincs ebben az ügyben.
Polgártársi problémák az Ady Endre utcán...
Forrás: Illusztráció / Google Maps
"Szeretném hálásan megköszönni annak a kedves polgártársamnak, hogy ilyen szépen rendbe vágta az első lökhárítómat ma, az Ady Endre utcán 12:00 és 15:00 óra között. Szebbé tetted a napomat!" – ironizált a férfi.
"Nem is tudom, mikor voltam utoljára ilyen boldog! UI: Nem kívánok neked rosszat... de levegőt sem! Ha esetleg valaki látott valamit, szívesen fogadom az üzenetét a nap 24 órájában. Köszönöm!"
