Így bántak vele és a szüleivel – a szabolcsi nő üzenet az egészségügyi dolgozóknak

Tisztelt Egészségügyi Dolgozók! Most Hozzátok, Önökhöz fordulok! Nem is tudom, szeretettel, hálával vagy csodálattal kezdjem-e a soraimat. Átlagemberként mindig csillogó szemekkel és szeretettel teli szívvel nézek Önökre. Hálás vagyok a mentősöknek és a betegszállítóknak, akik nap mint nap emberek életét mentik meg, és soha egyetlen percre sem adják fel a hitet és a küzdelmet. Tiszta szívű angyalaink vagytok! Köszönöm a kitartó, emberséges munkát, és mindig szeretettel fogok Önökre tekinteni.

Végtelen hála: a hölgy ezzel a képpel illusztrálta posztját.

Forrás: Nyíregyen Hallottam

Hála az orvosoknak

Hálás vagyok az orvosoknak, akik mosollyal és empátiával segítenek rajtunk. Mit is mondhatnék Önöknek? Annyi tanulást, energiát és akaratot visznek a munkájukba, amennyit csak emberileg lehet. Vannak orvosok, akik a magánéleti gondokat otthon hagyva, vidáman, mosolyogva segítenek.

Mások talán nem tudják teljesen kizárni az otthoni problémákat, és olykor kevésbé kedvesek – de nem ítélem el Önöket, hiszen Önök is emberek, és érzéseik vannak.

Sokszor látom, hallom, ahogy némely beteg hogyan beszél az orvossal vagy a mentőssel... Az ő nevükben is elnézést kérek azért, ahogy viselkednek sokan.

Bár nem vagyok neves ember, de bármikor szívesen meghallgatom Önöket, ha csak egy jó szóra vagy megértésre vágynak.

Most szeretnék az ápolókhoz és asszisztensekhez fordulni. Nálatok, Önöknél tényleg nincsenek szavaim. A legtöbb bántást, megaláztatást és a legtöbb munkát nektek kell elviselni. Sokszor, amikor látom Önöket, a szívem túlcsordul szeretettel.

Rengeteg mindent köszönhetek Önöknek – azt, ahogy velem, a szüleimmel, vagy bármelyik betegtársammal bánnak.

Bárcsak minden ember támogatná Önöket egy kedves szóval, egy mosollyal, vagy csak azzal, hogy emberszámba veszi Önöket. Nem szeretnék smúzolni, egyszerűen csak szeretném, ha a hálám és megbecsülésem eljutna Önökhöz. Ha bármely egészségügyi dolgozó hozzám fordulna, mert szüksége van valakire, aki meghallgatja – itt vagyok. Bármikor, bármiben, bárhol!

Kérek minden kedves ismerőst: bármilyen legyen egy egészségügyi dolgozó, mosolyogjunk rá, legyünk vele kedvesek!

A mi gyógyításunkon túl ők is emberek. Édesanyák, édesapák, gyermekek, testvérek, szerettek. Gondolj bele: amikor neked van rossz napod, jól esne, ha még „beléd is rúgnának”? Vagy inkább az, ha meghallgatnának, együttéreznének veled?