A nyíregyházi hangszerboltban már Halloween-re készülnek

A nyíregyházi Opus hangszerboltban már Halloween-re készülnek: aki 31-én jelmezben érkezik hozzájuk, kedvezményesen vásárolhat termékeikből. Munkatársuk, Balázs legnagyobb örömére Emília az elsők között öltött jelmezt és kipróbált egy ír buzukit.

Emília jelmezt öltött a Halloween jegyében

Fotó: Sipeki Péter

A Halloween Magyarországon is egyre elterjedtebb

A Halloween ősi kelta hagyományokból kialakult autentikus ír ünnep október 31. éjszakáján a mindenszentek katolikus ünnep előtti estén, melyet elsősorban az angolszász országokban tartanak. Az ünnep 1840 körül került Észak-Amerikába, amikor sok elszegényedett ír földműves vándorolt ki Írországból, akik magukkal vitték az ősi kelta eredetű népszokásaikat. Ma ez az autentikusnak ismert pogány ünnep az ókori mediterráneumból származó elemeket is tartalmaz, amelyek kiegészültek az ír nép szokásaival és az észak-amerikai, nyugat-európai vidám ünnepi és gasztronómiai bolondozással, töklámpás faragással, jelmezes kéregetéssel, beöltözős partikkal, almahalászattal is. A kelták hite szerint október 31-én este a holtak szellemei visszatérnek, és mivel beköltözhetnek az élőkbe, az élők félelmükben különféle álcázó maskarákat öltöttek, mert ezzel akarták becsapni és összezavarni a holtak szellemeit. A Halloweenhez kapcsolódó szokások eljutottak Magyarországra is, a bulizós és játékos hangulatú harsány szokásokkal és a vicsorító vagy vigyorgó, de rendszerint világító töklámpás szimbólumával, amely jellegzetes kellékként az ír népszokás faragott karórépájából az évszázadokig tartó változások során a mai napig megmaradt – olvasható a wikipédián.