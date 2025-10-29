október 29., szerda

A férfi, aki meghívta az ördögöt egy italra

Trombitaszó harsant a suliban, a meghitt megemlékezésen felsorolták vármegyénk mártírjainak nevét. Október utolsó napjai már a halloween jegyében telnek Ibrányban.

A férfi, aki meghívta az ördögöt egy italra

Hazánkban is egyre népszerűbbek a halloween-i party-k

Fotó: Illusztráció: Vár Csemege Delikatesz

Az Ibrányi Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban ünnepélyes műsorral emlékeztek meg az 1956. október 23-ai forradalom és szabadságharc hőseiről a diákok. A megemlékezést Dzsida Ágnes tanárnő szervezte és irányította, közreműködött Bakó Ábel trombitaszóval – adta hírül az oktatási intézmény. Az előadást különösen meghitté tette, hogy a 7. és 8. évfolyamos tanulók egy-egy gyertya meggyújtásával tisztelegtek vármegyénk halálra ítélt, mártírhalált halt hőseiről – név szerint is megemlítve őket. A mécsesek és a csend pillanatai mélyen megérintették a jelenlévőket.

1956-os megemlékezés
Ünnepélyes műsorral emlékeztek meg az 1956. október 23-ai forradalom és szabadságharc hőseiről a diákok az ibrányi református iskolában
Fotó: iskola

Halloween-i party és tökfaragó kiállítás

Egyéb programok ebben a hónapban a városban: 30-án rémisztően jó buliba várják a fiatalokat: 19 órától halloween party-t rendeznek az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtárban. A belépés díjtalan, a jelmezben érkezőket welcome drinkkel fogadják a szervezők és az est hangulatfelelőse, Dzsesszika. 

Október 31-éig tökfaragó kiállítás látható az ibrányi Vár Csemege Delikateszben. A gyerekeket arra buzdítják, vigyék el faragott vagy rajzolt töklámpásukat az üzletbe, aki így tesz, ajándékot kap, a legötletesebb munkákat pedig november 2-án díjazzák a szervezők.
A halloween.info.hu útmutatása szerint mindenki elsajátíthatja a tökfaragás lépéseit kezdő, haladó és profi szinten, valamint remek ötleteket meríthetünk, milyen produktumokat készítsünk.

A honlap így ír a töklámpás írországi eredettörténetéről: 

„A történet szerint Fukar Jack meghívta az ördögöt egy italra. De mivel nem véletlenül kapta a Fukar Jack nevet, nem akart fizetni az italért. Rávette az ördögöt, hogy változtassa át magát pénzérmévé, hogy azzal tudjon fizetni. Amint az ördög pénzzé változtatta magát, Jack a zsebébe dugta egy ezüst kereszt mellé. Mivel az ördög félt a kereszttől, ezért nem mert visszaváltozni. Jack végül szabadon engedte az ördögöt, de csak azzal a feltétellel, ha az ördög megígéri, hogy egy évig nem fogja Jacket zavarni, és ha meghal, akkor nem viszi el a lelkét. 
A következő évben Jack ismét átverte az ördögöt. Rávette, hogy másszon fel egy fára, és szedjen le egy gyümölcsöt, és amíg az ördög a fa tetején volt, Jack egy keresztet vésett a fa kérgébe. Emiatt az ördög nem mert lejönni a fáról. Jack csak úgy engedte le az ördögöt a fáról, ha megígéri, hogy az elkövetkező tíz évben nem fogja zavarni. 
Nem sokkal később Jack meghalt. Isten nem fogadta be a lelkét a mennyországba, mert bűnös ember volt, az ördög sem fogadta a pokolba, mert többször becsapta, másrészt mert korábban megígérte, hogy nem viszi a lelkét a pokolba. Az ördög visszaküldte Jacket az éjszakába, és egy izzó szenet adott neki, hogy azzal világítson. Az izzó szenet egy faragott karórépába rakta. Az írek ezt a kísértő szellemet Jack of the Lantern-nek kezdték nevezni (Lámpás Jack) amiből mára Jack O'Lantern lett. Ezért van az, hogy a töklámpást angolul Jack Olantern-nek hívják.” (Forrás: halloween.info.hu) 

 

