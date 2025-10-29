A férfi, aki meghívta az ördögöt egy italra

Az Ibrányi Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban ünnepélyes műsorral emlékeztek meg az 1956. október 23-ai forradalom és szabadságharc hőseiről a diákok. A megemlékezést Dzsida Ágnes tanárnő szervezte és irányította, közreműködött Bakó Ábel trombitaszóval – adta hírül az oktatási intézmény. Az előadást különösen meghitté tette, hogy a 7. és 8. évfolyamos tanulók egy-egy gyertya meggyújtásával tisztelegtek vármegyénk halálra ítélt, mártírhalált halt hőseiről – név szerint is megemlítve őket. A mécsesek és a csend pillanatai mélyen megérintették a jelenlévőket.

Fotó: iskola

Halloween-i party és tökfaragó kiállítás

Egyéb programok ebben a hónapban a városban: 30-án rémisztően jó buliba várják a fiatalokat: 19 órától halloween party-t rendeznek az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtárban. A belépés díjtalan, a jelmezben érkezőket welcome drinkkel fogadják a szervezők és az est hangulatfelelőse, Dzsesszika.

Október 31-éig tökfaragó kiállítás látható az ibrányi Vár Csemege Delikateszben. A gyerekeket arra buzdítják, vigyék el faragott vagy rajzolt töklámpásukat az üzletbe, aki így tesz, ajándékot kap, a legötletesebb munkákat pedig november 2-án díjazzák a szervezők.

A halloween.info.hu útmutatása szerint mindenki elsajátíthatja a tökfaragás lépéseit kezdő, haladó és profi szinten, valamint remek ötleteket meríthetünk, milyen produktumokat készítsünk.