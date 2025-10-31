Ma este Nyíregyházán dübörögnek a V8-asok – vérfagyasztó halloweeni szórakozás az amerikai autók jegyében

Ma este garantál a halloweeni szórakozás Nyíregyházán V8 Team-nek köszönhetően.

Fotó: V8 Team

Halloweeni szórakozás Nyíregyházán: Trunk or Treat a V8 Team-mel

Készülj Nyíregyháza, mert idén Halloweenkor olyan eseményre hívunk, ami messze túlszárnyalja a megszokott „csokit vagy csalunk” köröket!

A Kelet-magyarországi V8 Team szervezésében megrendezésre kerül a vérfagyasztóan izgalmas Trunk or Treat – azaz „Csomagtartót vagy csalunk!” – rendezvény! -írják a weboldalukon

2025. október 31-én, pénteken 17:00 órától a Nyíregyháza, Kosbor u. 2. alatti Kosbor Lottózó előtti parkolóban kel életre Amerika legsajátosabb halloweeni hagyománya, V8-as motorok hörgése és ijesztő sikolyok kíséretében.

A helyszín igazi halloweeni élményponttá válik, ahol nemcsak a félelmetes autók, hanem minden látogató is részese lehet a mókának.

Különösen a legkisebb rémségeket várjuk izgatottan: minden jelmezbe öltözött gyerek cukorkákkal és csokoládéval gazdagabban távozhat az autók csomagtartóiból.

A legbátrabbak és legkreatívabbak pedig külön díjazásban részesülnek.

A V8 Team zsűrije ugyanis nem fukarkodik a jutalmakkal: díjazzuk a legrémisztőbb egyéni jelmezt, valamint a legrémisztőbb amerikai autó dekorációt is, a nyertesek V8 Team ajándékcsomaggal térhetnek haza!

További információk ide kattintva érhetők el az eseményről.

