1 órája

Megrázó élmény a szabolcsi temetőben: az idős hölgy elképzelni sem tudta, hogy ilyen megtörténhet

Címkék#biztonság#Halottak Napja#mindenszentek#rendőrség#temető

A trükkös tolvajok, zseblopásra szakosodott bűnözők mindenhol lesben állnak. Halottak napja, mindenszentek: ezt sem tisztelik a bűnözők.

Munkatársunktól
Sötétedés után lehetőség szerint egyedül senki ne menjen a temetőbe, halottak napján se

Fotó: MW-archív

Már mindenszentek és halottak napja előtt is sokan útra kelnek a sírkertekbe, hogy elhunyt szeretteikre emlékezzenek, de nem szabad elfelejteni, hogy ez az időszak veszélyeket is rejthet. A bűnözők nem tisztelik a kegyeletet, kihasználva a tömeget, a pillanatnyi figyelmetlenséget más értékeinek megszerzésére készülnek.

Halottak napja, mindenszentek: idős családtagjainkat, rokonainkat kísérjük el a temetőbe
Halottak napja, mindenszentek: idős családtagjainkat, rokonainkat kísérjük el a temetőbe 
Fotó: MW-archív

A temetőben próbálták  meglopni az idős hölgyet

Az idős néni egyedül ment ki a temetőbe, letette a sírra a táskáját, csak annyi időre fordult el, hogy a virágot betegye a vázába. Ezt próbálta kihasználni egy trükkös tolvaj – ők legtöbbször nem egyedül járkálnak. A magát „házaspárnak” kiadó duó szóba elegyedett az idős hölggyel. Míg a néni figyelmét a nő igyekezett elterelni, a férfi a táskában lévő pénztárcát épp kiemelte, amikor szerencsére az idő hölgy észrevette mindezt. Rászólt a férfira, s mivel sokan voltak akkor a temetőben a közelben lévők segíteni igyekeztek. A temetőben szolgálatot ellátó rendőrök pillanatokon belül a helyszínre érkeztek, azonban a tömegben a párosnak sikerült elvegyülnie – ismertetett egy megtörtént esetet Kormosné Balogh Bernadett rendőr alezredes.

A halottak napja teljen biztonságban, vigyázzanak az értékeikre, legyenek körültekintőek!

A vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának kiemelt főelőadója ezen keresztül szeretné felhívni mindenki figyelmét arra, hogy az idős rokonunkat ne hagyjuk egyedül menni a temetőbe, főleg ne sötétedés után.  

A rendőrség és a polgárőrség ebben az időszakban kiemelt figyelmet fordít a sírkertekben a rend fenntartására és a vagyonvédelemre, megerősítette temetői szolgálatot látnak el a megszokott meghosszabbított nyitvatartási idő alatt, bent a sírkertekben és azok környékén is, de nagyon fontos, hogy mindannyian vigyázzunk az értékinkre, kerüljük el az áldozattá válást.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

– Fokozott óvatosságot és körültekintést kérünk a temetőkben és azok környékén. 

Azért, hogy az emlékezést ne árnyékolja be jogsértés, azt javasoljuk, hogy mindenki csak annyi pénzt vigyen magával, amennyire feltétlenül szüksége van, és táskájukat egy pillanatra se hagyják őrizetlenül a síroknál.

Lehetőleg a kijelölt, őrzött parkolóhelyeket, kerékpártárolót vegyék igénybe. Az autó utasterében, látható helyen pedig ne hagyjanak értéktárgyat, azokat tegyék be a csomagtartóba – sorolta az alezredes. 

BA-9842
A rendőrség és a polgárőrség halottak napja környékén megerősített szolgálatot lát el a temetőkben
Fotó: MW-archív

A zsúfolt helyeken, autóbuszokon számítani lehet a zsebtolvajok megjelenésére is, ezért kérjük, a táskájukat mindig zárják be, az értékeket tegyék a belső zsebbe, a táskát pedig tartsák testközelben – sorolta az alezredes. – Ha mégis baj történne, azonnal értesítsék a rendőrséget!

Ne megszokásból, rutinból közlekedjenek

A legforgalmasabb sírkerteknél a biztonságos közlekedésre is kiemelt figyelmet fordítanak az egyenruhások, amit egyes helyeken karos forgalomirányítással, forgalomtereléssel is segíthetnek – tudatta a rendőrség. Kérik, hogy senki ne megszokásból közlekedjen, figyelje a közúti jelzőtáblákat és az útburkolati jeleket, valamint a rendőrök és a polgárőrök jelzéseit.
– Javasoljuk, hogy ellenőrizzék gépkocsijuk műszaki állapotát, s a balesetek megelőzése érdekében minden esetben az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek, figyeljenek egymásra – hangsúlyozták.

 

