Várják a felolvasókat

3 órája

Hangoskönyv látássérülteknek a szeretet ünnepére

Címkék#Vakok és Gyengénlátók Egyesülete#hangoskönyv#világirodalom

A téli ünnepkörhöz kapcsolódó külföldi szokásokkal is megismertetik a látássérülteket.

Szon.hu
Hangoskönyv látássérülteknek a szeretet ünnepére

Baracsi Endre is segédkezett már a hangoskönyvkészítésben

Fotó: Fotó: az egyesület

Az idén karácsonyra is hangoskönyvet készítenek a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének hangstúdiójában. Az egyesület arról számolt be, hogy ezúttal a világirodalom remekeiből választanak a felolvasóik. Külföldi szerzők verseit, elbeszéléseket, novellákat, meséket, regényrészleteket várnak, melyeket maximum 15 percben olvashatnak fel az önkéntesek. Az idei hangoskönyv célja, hogy a látássérültek megismerkedhessenek a téli ünnepkör köré kapcsolódó külföldi szokásokkal az irodalmi alkotásokon keresztül. A felolvasókat november 3-ától november 28-áig várják hétfőtől péntekig az egyesület stúdiójába. A felolvasott írásokat közzéteszik az egyesület közösségi oldalán, ezzel is elkerülve a duplikációkat. További részletek az egyesület közösségi oldalán.

 

 

