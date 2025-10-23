Hangoskönyv látássérülteknek a szeretet ünnepére

Az idén karácsonyra is hangoskönyvet készítenek a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének hangstúdiójában. Az egyesület arról számolt be, hogy ezúttal a világirodalom remekeiből választanak a felolvasóik. Külföldi szerzők verseit, elbeszéléseket, novellákat, meséket, regényrészleteket várnak, melyeket maximum 15 percben olvashatnak fel az önkéntesek. Az idei hangoskönyv célja, hogy a látássérültek megismerkedhessenek a téli ünnepkör köré kapcsolódó külföldi szokásokkal az irodalmi alkotásokon keresztül. A felolvasókat november 3-ától november 28-áig várják hétfőtől péntekig az egyesület stúdiójába. A felolvasott írásokat közzéteszik az egyesület közösségi oldalán, ezzel is elkerülve a duplikációkat. További részletek az egyesület közösségi oldalán.