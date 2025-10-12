Ezek a használt autók kelnek el a leggyorsabban – a toplista sokakat meglephet

A hazai használtautó-piac időről időre tartogat érdekességeket. A különféle statisztikák, adatok és számhalmazok csak addig tűnnek unalmasnak, míg jobban mögéjük nem tekintünk. Ezt tette a hasznaltauto.hu a legfrissebb elemzésében, melyben azt vizsgálta, mely használt autók cserélnek gazdát a leggyorsabban a hazai használtautó-piacon. A forgási sebességet – más szóval a „turnover” értéket – úgy számolták, hogy átlagosan hány nap telik el a hirdetés felkerülésétől a levételéig. Az eredmények sajnos hűen tükrözik a hazai gépjárműpark helyzetét, de olyan elem is akad köztük, ami még a hasznaltauto.hu sokat látott munkatársait is meglepte. Az eredményeket Koralewsky Márkkal, a portál üzletágvezetőjével boncolgattuk.

A nem éppen fiatal Wagon R+ a leggyorsabban gazdát cserélő használt autók egyike

Fotó: Wikipedia

Korosodó modellek a legkelendőbb használt autók között

Csapjunk is rögtön a közepébe: a hasznaltauto.hu elemzése alapján az öt leggyorsabban eladható kocsi közül négy Suzuki, méghozzá a korosabb fajtából.

Lehet, hogy e puszta tényt olvasva sokaknak a szemük se rebben, de gondoljunk bele: a toplistás Ignis, vagy éppen Wagon R+ modellek közelebb állnak a huszadik életévükhöz, mint a tizedikhez, mégis ezek kelnek el a leggyorsabban a hazai piacon – hozzávetőleg 15 nap alatt. Koralewsky Márk szerint a „mi autónk” népszerűségének több oka is van.

Ezek a modellek a legolcsóbb szegmensben helyezkednek el, ugyanakkor a fenntartásuk a koruk ellenére sem drága. A listán szereplő autókat elsősorban olyanok vásárolják, akiknek szükségük van egy autóra a mindennapi közlekedéshez, funkcionális tárgyként tekintenek rájuk.

Ez az alapvető és legfontosabb igény, nem az élményautózás. Azt se felejtsük el, hogy e modellek szervizelése is nagyon olcsó – legalábbis a modern társaik szervizköltségéhez képest – a szerk.), ráadásul rengeteg szerelő ismeri őket. Ezek még nem a túlbonyolított, elektronikával teletűzdelt autók, így kevesebb a hibalehetőség is – hívta fel a figyelmet Koralewsky Márk.

Rácáfol az előítéletekre a toplista ötödik helyezettje

A toplista talán legmeglepőbb helyezettje az ötödik helyet elhódító Peugeot 307-es. A vizsgálat alapján átlagosan 18 nap alatt eladható kocsi szintén nem a legmodernebb darab – a legfiatalabb modellek is 17 évesek –, mégis gyorsan elkel. A sikere azért is lehet furcsa, mert Magyarországon létezik egy sokak számára megmagyarázhatatlan előítélet a francia autókkal szemben. Ez sokszor az egyes modellek árában is tetten érhető, némelyik francia kocsit, csak a német, esetleg japán kor- és kategóriatársainál olcsóbban lehet eladni. Persze, ez nem jelenti azt, hogy mindegyik rossz lenne, sőt, rengeteg kifejezetten megbízható modellel rukkoltak már elő a francia gyártók, nem is beszélve az autóik legendás kényelméről. Koralewsky Márk ezzel kapcsolatban elárulta, sokan második, akár munkásautónak keresik ezt a modellt, mivel a kategóriájában kifejezetten tágasnak mondható.