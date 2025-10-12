1 órája
Ezek a használt autók kelnek el a leggyorsabban – a toplista sokakat meglephet
Újabb meglepő elemzéssel rukkolt elő a hasznaltauto.hu. Ezúttal azt vizsgálták, mennyi idő alatt kelnek el a használt autók.
Újabb érdekességek derültek ki a hazai használtautó-piacról
A hazai használtautó-piac időről időre tartogat érdekességeket. A különféle statisztikák, adatok és számhalmazok csak addig tűnnek unalmasnak, míg jobban mögéjük nem tekintünk. Ezt tette a hasznaltauto.hu a legfrissebb elemzésében, melyben azt vizsgálta, mely használt autók cserélnek gazdát a leggyorsabban a hazai használtautó-piacon. A forgási sebességet – más szóval a „turnover” értéket – úgy számolták, hogy átlagosan hány nap telik el a hirdetés felkerülésétől a levételéig. Az eredmények sajnos hűen tükrözik a hazai gépjárműpark helyzetét, de olyan elem is akad köztük, ami még a hasznaltauto.hu sokat látott munkatársait is meglepte. Az eredményeket Koralewsky Márkkal, a portál üzletágvezetőjével boncolgattuk.
Korosodó modellek a legkelendőbb használt autók között
Csapjunk is rögtön a közepébe: a hasznaltauto.hu elemzése alapján az öt leggyorsabban eladható kocsi közül négy Suzuki, méghozzá a korosabb fajtából.
Lehet, hogy e puszta tényt olvasva sokaknak a szemük se rebben, de gondoljunk bele: a toplistás Ignis, vagy éppen Wagon R+ modellek közelebb állnak a huszadik életévükhöz, mint a tizedikhez, mégis ezek kelnek el a leggyorsabban a hazai piacon – hozzávetőleg 15 nap alatt. Koralewsky Márk szerint a „mi autónk” népszerűségének több oka is van.
Ezek a modellek a legolcsóbb szegmensben helyezkednek el, ugyanakkor a fenntartásuk a koruk ellenére sem drága. A listán szereplő autókat elsősorban olyanok vásárolják, akiknek szükségük van egy autóra a mindennapi közlekedéshez, funkcionális tárgyként tekintenek rájuk.
Ez az alapvető és legfontosabb igény, nem az élményautózás. Azt se felejtsük el, hogy e modellek szervizelése is nagyon olcsó – legalábbis a modern társaik szervizköltségéhez képest – a szerk.), ráadásul rengeteg szerelő ismeri őket. Ezek még nem a túlbonyolított, elektronikával teletűzdelt autók, így kevesebb a hibalehetőség is – hívta fel a figyelmet Koralewsky Márk.
Rácáfol az előítéletekre a toplista ötödik helyezettje
A toplista talán legmeglepőbb helyezettje az ötödik helyet elhódító Peugeot 307-es. A vizsgálat alapján átlagosan 18 nap alatt eladható kocsi szintén nem a legmodernebb darab – a legfiatalabb modellek is 17 évesek –, mégis gyorsan elkel. A sikere azért is lehet furcsa, mert Magyarországon létezik egy sokak számára megmagyarázhatatlan előítélet a francia autókkal szemben. Ez sokszor az egyes modellek árában is tetten érhető, némelyik francia kocsit, csak a német, esetleg japán kor- és kategóriatársainál olcsóbban lehet eladni. Persze, ez nem jelenti azt, hogy mindegyik rossz lenne, sőt, rengeteg kifejezetten megbízható modellel rukkoltak már elő a francia gyártók, nem is beszélve az autóik legendás kényelméről. Koralewsky Márk ezzel kapcsolatban elárulta, sokan második, akár munkásautónak keresik ezt a modellt, mivel a kategóriájában kifejezetten tágasnak mondható.
– Sajnos azt sem szabad elfelejteni, hogy sokaknak csak erre van pénze, az öreg Suzukikhoz képest nagy előrelépésként ítélik meg a korosodó alsó-középkategóriás kocsit. Azonban tegyük hozzá, hogy a lista ötödik helyezettje ár-érték arányban egyáltalán nem rossz változás, és nem csupán „szaladgálós” autónak, hanem a szerényebb anyagi lehetőségű családoknak is ideális
– tette hozzá az üzletágvezető.
A toplistán túl érdemes megnézni a vizsgálat egyéb tanulságait is.
Meglepő (vagy talán mégsem?) módon a legöregebb autók kelnek el a leggyorsabban a hazai piacon.
A 15 évnél idősek kocsik cirka 22 nap után cserélnek gazdát, a 10–14 évesek már hosszabb hirdetési idő, átlagosan 26 nap eltelte után. A fiatal autók már többet várnak az új gazdájukra: az 5–9 év közötti járművek 27,5, míg az újszerű, 0–4 éves autók 42,5 nap alatt adhatók el – hozzávetőleg kétszer lassabban, mint idős társaik.
