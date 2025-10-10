Szárnyal a turizmus: Nyíregyháza ismét a toplistán!

Szárnyal a hazai turizmus, és hazánk irányába nem csak töretlen az utazási kedv, hanem a rekordok is sorra dőlnek – ezt derült ki a Visit Hungary legfrissebb közleményéből. Mint írták, az idén minden eddiginél korábban, már szeptember végén átlépte a vendégforgalom a 15 milliót – ezt a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adataiból derítette ki a turisztikai szervezet. Hogy miért beszédes ez az adat? Tavaly ugyanezt a mutatót csak jóval később, október 18-án érte el a turisztikai szektor, ami azt mutatja, hogy az utazási kedv továbbra is fokozatosan erősödik. A belföldi és a nemzetközi turisták nagyjából fele-fele arányban keresték fel hazánk nevezetességeit, városait, fürdőit, borvidékeit és természeti kincseit.

A hazai turizmus egyik legnagyobb vonzereje továbbra is a főváros

Illusztráció: AFP

Változatlan a hazai turizmus toplistája

A közlemény arra is rámutat, a külföldi látogatók imádják a magyar fővárost, ami számukra továbbra is a legvonzóbb célpont: Budapest a turisták 36 százalékát fogadta, 13 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor.

A legtöbben Németországból érkeztek hazánkba, ezt követte Lengyelország, Románia, az Egyesült Királyság és Csehország. A vidéki városok közül Siófok, Hévíz, Hajdúszoboszló, Győr, Szeged, Sárvár és Bük voltak a leglátogatottabbak. A magyarok körében nem meglepő módon továbbra is a Balatonra volt a legvonzóbb célpont. A legtöbb hazai vendég Budapestről, Pest, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar vármegyékből indult útnak, többségük a magyar tengert célozta meg. Ezt a Mátra–Bükk térsége, Budapest környéke, Debrecen és térsége követte, de a toplistára felkerült Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térsége is – részletezte a legnépszerűbb desztinációkat a turisztikai szervezet, majd arra is kitértek: a fürdővárosok továbbra is tarolnak.

Az idei szezonban sokan utaztak Siófokra, Balatonfüredre, Hajdúszoboszlóra, Zalakarosra és Hévízre is. A turizmus szárnyal, az ország nyer: az ágazat továbbra is a hazai gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje.