Felismeri, melyik szabolcsi városban készültek a képek? Meglesz a 10/10?

Időutazásra hívjuk olvasóinkat Szabolcs-Szatmár-Bereg múltjába! A Fortepan gyűjteményéből válogattunk tíz különleges fotót, amelyek évtizedekkel ezelőtt készültek a megye különböző településein. Vannak köztük ismerős utcák, régi épületek, jellegzetes terek és pillanatok, amelyek ma már a történelem részei – de talán még akad, aki emlékszik rájuk, vagy felismeri, hol jártak a fotósok. Töltse ki a helyismereti kvízünket, és fedezze fel, mennyit változott – vagy épp mennyire őrizte meg régi arcát – Szabolcs, Szatmár és Bereg a régi fényképek tükrében!

Helyismereti kvíz: sikerül mind a tíz Szabolcs-Szatmr-Bereg megyei települést felismerni?

Lássuk, hány pontot szerez a SZON helyismereti kvízén!

Minden képhez adunk egy kis segítséget, ám nem kínálunk fel alternatívákat. A helyes válaszokat a kvíz alján olvashatják – csalni nem ér!

1. A kép 1980-ban készült a nyírségi település minorita templomában. A felvétel a Krucsay-oltárt bemutató film forgatását örökítette meg.

Melyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen készült a kép?

Fotó: Fortepan

2. A fotó 1952-ben, a Kossuth Lajos és a Dózsa György találkozásánál készült – de melyik települése? A bal oldalon a háttérben látható Hősi emlékmű Osváth Imre szobrász és Osváth Antal kőfaragó alkotása.

Melyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen készült a kép?

Fotó: Fortepan

3. Ez a felvétel egy különleges pillanatot örökít meg 1977-ből: a kalapos férfi Bulyáki Gergely, a népművészet mestere, jobbján Timár Sándor koreográfus, táncpedagógus táncol. Honnan származik a fotó?

Melyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen készült a kép?

Fotó: Fortepan

4. Melyik beregi város művelődési házában tartottak 1969-ben lottósorsolást?

Melyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen készült a kép?

Fotó: Fortepan

5. A következő fénykép több mint 110 évvel ezelőtt, 1904-ben készült az akkori Béke utcában, bal oldalon a református iskola látható.

Melyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen készült a kép?

Fotó: Fortepan

6. A szatmári város Seregély utcájában, a vasútállomáson állt 1960-ban a 2-es Posta – ismerősnek tűnik?

Melyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen készült a kép?

Fotó: Fortepan

7. A helyszínen kívül nem sokat tudunk erről a fotóról, csak azt, hogy 1961-ben készült egy Marini típusú aszfaltkeverő telepen.

Melyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen készült a kép?

Fotó: Fortepan

8. A közel kilenc évtizeddel ezelőtti felvételen a Szabadság tér látható, szereplőit az Országzászló talapzatánál örökítették meg.

Melyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen készült a kép?

Fotó: Fortepan

9. Talán ez a feladvány a legkönnyebb: a Korniss-kastély 1978-ban.

Melyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen készült a kép?

Fotó: Fortepan

10. Végül egy rendkívül hangulatos fénykép 1967-ből. A fotós az Utasellátó Vállalat tranzit büféjében járt a (hármas)határváros pályaudvarán.