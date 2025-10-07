Figyelem! Megváltozott a helyközi autóbuszok menetrendje Szabolcsban! Ne a megszokott időben induljon el!

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint október 6-ától módosult néhány vonal Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A helyközi autóbusz menetrend a reggeli munkaidő miatt változott meg.

Változott a helyközi autóbusz menetrend

Fotó: MW-archív

Ahogy legutóbb megírtuk, több vonalon is módosult a helyi buszközlekedés október 6-ától. A nyíregyházi menetrend változása a hétköznapi és hétvégi járatokat is érintette.