Figyelem! Megváltozott a helyközi autóbuszok menetrendje Szabolcsban! Ne a megszokott időben induljon el!
A MÁV-csoport tájékoztatása szerint három vonalat érint a változás. A helyközi autóbusz-menetrend a reggeli munkakezdéshez igazodott.
A MÁV-csoport tájékoztatása szerint október 6-ától módosult néhány vonal Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A helyközi autóbusz menetrend a reggeli munkaidő miatt változott meg.
Ahogy legutóbb megírtuk, több vonalon is módosult a helyi buszközlekedés október 6-ától. A nyíregyházi menetrend változása a hétköznapi és hétvégi járatokat is érintette.
Figyelem! Változik a helyi menetrend Nyíregyházán! Mutatjuk a részleteket!
Új helyközi autóbusz menetrend
Az új menetrend a következő vonalakat érinti:
4244 Rakamaz-Tiszalök-Tiszavasvári-Hajdúnánás: a tanítási napokon 7:10-kor Rakamazról Tiszaeszlárra közlekedő autóbusz Tiszaeszlár, Aradi utca 19. megállóhely érintése nélkül közlekedik.
4570 Nyíregyháza-Újfehértó-Téglás-Debrecen, BMW Gyár:
A munkanapokon 5:20-kor Nyíregyházáról Debrecenbe induló autóbusz 60 perccel korábban, 4:20-kor és Téglás, Kossuth utca 93. megállóhely érintésével közlekedik.
A munkanapokon 16:15-kor Debrecenből Nyíregyházára induló autóbusz 47 perccel korábban, 15:28-kor és Téglás, Kossuth utca 93. megállóhely érintésével közlekedik.
4571 Nyírbátor-Nyírbogát-Nyíradony-Debrecen, BMW Gyár:
A munkanapokon 4:55-kor Nyírbátorból Debrecenbe közlekedő autóbusz a továbbiakban 3:55-kor indul.
A munkanapokon 16:18-kor Debrecenből Nyírbátorba közlekedő autóbusz a továbbiakban 15:25-kor indul.
A Debrecenben működő BMW gyár kiszolgálását végző helyközi autóbuszjáratok menetrendje módosul. A reggeli munkakezdéshez igazodva az autóbuszok a korábbiaknál jellemzően 60 perccel korábban indulnak, a délutáni műszak vége után pedig kb. 50–60 perccel korábban indulnak Debrecenből.
