Földönkívülit videózott az erdőben a nyíregyházi turista? (videóval)
Elképesztő látványt rögzített egy nyíregyházi turista a közeli erdőben – a felvételen egy apró, szőrös lény kúszik a levelek között. Első ránézésre akár egy földönkívülinek tűnhet, de a valóság ennél sokkal „földibb” – és legalább olyan érdekes.
Szép macska vagy, Sanyi! Azaz hogy hernyó...
Forrás: magánarchívum
A videón ugyanis nem más látható, mint a hamvas gyapjaslepke hernyója, amely első pillantásra valóban megdöbbentő külsejű. A faj a palearktikus térségben, így Magyarországon is gyakori, bár az Alföldön ritkábban fordul elő.
Csodaszép hernyó, de károkat okoz
A hamvas gyapjaslepke általában április végétől júliusig repül, és rendszerint csak egy nemzedéke van évente. A hernyók június és október között figyelhetők meg, mielőtt bebábozódnak és az avarban telelnek át. A faj sokféle lombos fán és bokron megél, különösen a bükkösökben gyakori, ahol időnként jelentős károkat is okozhat.
Korábban is voltak már nagyobb elszaporodásai: 2004-ben 110 ezer, 2005-ben 280 ezer hektáron, 2019-ben pedig 100 hektárnyi területen rágta le a hernyó a bükkfák leveleit Magyarországon.
A természet tehát nem mindig űrlényeket rejt – de néha olyan látványt kínál, amitől még egy tapasztalt túrázó is elbizonytalanodik.
