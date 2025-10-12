október 12., vasárnap

Hinnye!

1 órája

Földönkívülit videózott az erdőben a nyíregyházi turista? (videóval)

Címkék#bükkfa#gyapjaslepke#hernyó

Elképesztő látványt rögzített egy nyíregyházi turista a közeli erdőben – a felvételen egy apró, szőrös lény kúszik a levelek között. Első ránézésre akár egy földönkívülinek tűnhet, de a valóság ennél sokkal „földibb” – és legalább olyan érdekes.

Nagy Zoltán
Földönkívülit videózott az erdőben a nyíregyházi turista? (videóval)

Szép macska vagy, Sanyi! Azaz hogy hernyó...

Forrás: magánarchívum

A videón ugyanis nem más látható, mint a hamvas gyapjaslepke hernyója, amely első pillantásra valóban megdöbbentő külsejű. A faj a palearktikus térségben, így Magyarországon is gyakori, bár az Alföldön ritkábban fordul elő.

Csodaszép hernyó, de károkat okoz

A hamvas gyapjaslepke általában április végétől júliusig repül, és rendszerint csak egy nemzedéke van évente. A hernyók június és október között figyelhetők meg, mielőtt bebábozódnak és az avarban telelnek át. A faj sokféle lombos fán és bokron megél, különösen a bükkösökben gyakori, ahol időnként jelentős károkat is okozhat.

Korábban is voltak már nagyobb elszaporodásai: 2004-ben 110 ezer, 2005-ben 280 ezer hektáron, 2019-ben pedig 100 hektárnyi területen rágta le a hernyó a bükkfák leveleit Magyarországon.

A természet tehát nem mindig űrlényeket rejt – de néha olyan látványt kínál, amitől még egy tapasztalt túrázó is elbizonytalanodik.

 

