október 2., csütörtök

Ezen a hétvégén sem lesz ok az unatkozásra, bőséges a programkínálat

Ami biztos, ezen a hétvégén sem fogunk unatkozni Szabolcs-Szatmár-Beregben. Kerékpározástól a zenéig, a hétvégi programok között mindenki megtalálja a kedvére valót.

Október első hétvégéjén igazi programkavalkád várja a kikapcsolódni és feltöltődni vágyókat, főszerepben lesznek az állatok és a különleges járgányok. Az állatok világnapjára készült az állatpark, lesz madárles, kutyasétáltatás és tacskótalálkozó. A bringaváros várja a kerékpározás szerelmeseit, az idősek riksán utazhatnak, a gyerekek pedig különleges pedálos járművekben róhatják a köröket. A zenekedvelőknek a hétvégi programok közül ajánljuk a Bartók 80 című rendvényt és a 80 éves Hobo koncertjét.

Hétvégi programok Szabolcs-Szatmár-Beregben – minden korosztályra gondoltak

Október 3., péntek

6.30 – 18.30: 12 órás jótékonysági futás az Állatvédelmi témahét keretében (megnyitó 8 óra), Petőfi Sándor Tagintézmény, Nyíregyháza

9 óra: Autómentes nap jótékonysági felvonulással a Fácán utcai játszótérről, élménypedálozással, különleges pedálos járművekkel, Sóstóhegy Szabó Lőrinc-iskola, Nyíregyháza

11 óra: Cycling Without Age (Biciklivel kortalanul) mozgalom keretében az önkéntesek különleges riksákkal viszik kirándulni a mozgásukban korlátozott időseket, Sóstói Szivárvány Idősek Otthona, Nyíregyháza

11 óra: Magyar népi játék napja sok zenével, tánccal, Kossuth tér, Nyíregyháza

16 óra: Őszi kavalkád, szüreti mulatság és egészségnap a Csodavárban, Szent István utca 21., Nyíregyháza

16.30: Értékes esték: A „Szabolcs-szatmár-beregi Szemle folyóirat” 60 éves múltjáról és jelenéről tart előadást dr. Karádi Zsolt főszerkesztő, dr. Németh Péter volt főszerkesztő, Marik Sándor szerkesztő és Zöldi László médiatörténész, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaraterme, Nyíregyháza

18 óra: A gyermeklélek modernkori problémái címmel Várkondi Gábor pszichológus előadása a TÉR Központban, Sóstói u. 70., Nyíregyháza

Október 4., szombat

8 óra: Európai Madármegfigyelő Napok, madárles kicsiknek és nagyoknak, Szelkó-tó, Nyíregyháza

Madárlesre várják a kicsiket és nagyokat a Szelkó-tóhoz szombaton
Madárlesre várják a kicsiket és nagyokat a Szelkó-tóhoz szombaton
Fotó: MME Nyíregyházi Csoport

8.30: Bringaváros Nyíregyháza, pecsétgyűjtő bringapontokkal, egészségügyi szűrésekkel és mérésekkel, a Bike2work és Bike2school kihívás eredményhirdetésével, Kossuth tér, Nyíregyháza

9 óra: Szüreti nap Kistelekiszőlőben családi sportversennyel, sétakocsikázással, kirakodóvásárral, fitnesz-, karate- és aerobicbemutatóval, sok zenével, Kistelekiszőlő Általános Iskola, Nyíregyháza

9 óra: Állatok világnapja, látványetetésekkel, fóka tréninggel, izgalmas programokkal, Nyíregyházi Állatpark, Nyíregyháza

11 óra: Demecser városnap (kapunyitás 8 óra)  – főzőversennyel, kulturális és szórakoztató programokkal, játékokkal, kirakodóvásárral,  fellép a Red Főnix Country Club, Burai Krisztián és Rostás Szabika

18 óra: Bartók 80, Bartók Béla halálának 80. évfordulójára emlékeznek a Cantemus Kórus énekkarai és Fülei Balázs zongoraművész, Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenyterem, Nyíregyháza

Október 5., vasárnap

7 óra: II. Kertvárosi Bababörze, Fokos u. 1/b., Nyíregyháza

11 óra: 5. Szabolcsi Tacsi Tali kutyaszépségversennyel, -masszázzsal, bemutatókkal, tombolasorsolással, Korzó Bevásárlóközpont, Nyíregyháza

11 óra: Segíts haver- újra: önkéntes kutyasétáltatás az Állatbarát Alapítványnál, Csatorna u. 2., Nyíregyháza

Az idén 80 éves Hobo Nyíregyházán ad koncertet vasárnap
Az idén 80 éves Hobo Nyíregyházán ad koncertet vasárnap
Fotó: hobo.hu

19 óra: HO80. Turné: Földes László Hobo idén év elején ünnepelte 80. születésnapját, az országos turné igazi közös ünneplés, Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyháza 

 

