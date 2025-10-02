Ezen a hétvégén sem lesz ok az unatkozásra, bőséges a programkínálat

Október első hétvégéjén igazi programkavalkád várja a kikapcsolódni és feltöltődni vágyókat, főszerepben lesznek az állatok és a különleges járgányok. Az állatok világnapjára készült az állatpark, lesz madárles, kutyasétáltatás és tacskótalálkozó. A bringaváros várja a kerékpározás szerelmeseit, az idősek riksán utazhatnak, a gyerekek pedig különleges pedálos járművekben róhatják a köröket. A zenekedvelőknek a hétvégi programok közül ajánljuk a Bartók 80 című rendvényt és a 80 éves Hobo koncertjét.

Fiatalok és idősebbek pattannak kerékpárra Nyíregyházán, a hétvégi programok között az egyik legnépszerűbb a Bringaváros

Fotó: archív/szon

Hétvégi programok Szabolcs-Szatmár-Beregben – minden korosztályra gondoltak

Október 3., péntek

6.30 – 18.30: 12 órás jótékonysági futás az Állatvédelmi témahét keretében (megnyitó 8 óra), Petőfi Sándor Tagintézmény, Nyíregyháza

9 óra: Autómentes nap jótékonysági felvonulással a Fácán utcai játszótérről, élménypedálozással, különleges pedálos járművekkel, Sóstóhegy Szabó Lőrinc-iskola, Nyíregyháza

11 óra: Cycling Without Age (Biciklivel kortalanul) mozgalom keretében az önkéntesek különleges riksákkal viszik kirándulni a mozgásukban korlátozott időseket, Sóstói Szivárvány Idősek Otthona, Nyíregyháza

11 óra: Magyar népi játék napja sok zenével, tánccal, Kossuth tér, Nyíregyháza

16 óra: Őszi kavalkád, szüreti mulatság és egészségnap a Csodavárban, Szent István utca 21., Nyíregyháza

16.30: Értékes esték: A „Szabolcs-szatmár-beregi Szemle folyóirat” 60 éves múltjáról és jelenéről tart előadást dr. Karádi Zsolt főszerkesztő, dr. Németh Péter volt főszerkesztő, Marik Sándor szerkesztő és Zöldi László médiatörténész, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaraterme, Nyíregyháza

18 óra: A gyermeklélek modernkori problémái címmel Várkondi Gábor pszichológus előadása a TÉR Központban, Sóstói u. 70., Nyíregyháza

Október 4., szombat

8 óra: Európai Madármegfigyelő Napok, madárles kicsiknek és nagyoknak, Szelkó-tó, Nyíregyháza

Madárlesre várják a kicsiket és nagyokat a Szelkó-tóhoz szombaton

Fotó: MME Nyíregyházi Csoport

8.30: Bringaváros Nyíregyháza, pecsétgyűjtő bringapontokkal, egészségügyi szűrésekkel és mérésekkel, a Bike2work és Bike2school kihívás eredményhirdetésével, Kossuth tér, Nyíregyháza