Ezen a hétvégén sem lesz ok az unatkozásra, bőséges a programkínálat
Ami biztos, ezen a hétvégén sem fogunk unatkozni Szabolcs-Szatmár-Beregben. Kerékpározástól a zenéig, a hétvégi programok között mindenki megtalálja a kedvére valót.
A Bringaváros minden évben százakat késztet mozgásra, kerékpározásra
Fotó: archív/szon
Október első hétvégéjén igazi programkavalkád várja a kikapcsolódni és feltöltődni vágyókat, főszerepben lesznek az állatok és a különleges járgányok. Az állatok világnapjára készült az állatpark, lesz madárles, kutyasétáltatás és tacskótalálkozó. A bringaváros várja a kerékpározás szerelmeseit, az idősek riksán utazhatnak, a gyerekek pedig különleges pedálos járművekben róhatják a köröket. A zenekedvelőknek a hétvégi programok közül ajánljuk a Bartók 80 című rendvényt és a 80 éves Hobo koncertjét.
Hétvégi programok Szabolcs-Szatmár-Beregben – minden korosztályra gondoltak
Október 3., péntek
6.30 – 18.30: 12 órás jótékonysági futás az Állatvédelmi témahét keretében (megnyitó 8 óra), Petőfi Sándor Tagintézmény, Nyíregyháza
9 óra: Autómentes nap jótékonysági felvonulással a Fácán utcai játszótérről, élménypedálozással, különleges pedálos járművekkel, Sóstóhegy Szabó Lőrinc-iskola, Nyíregyháza
11 óra: Cycling Without Age (Biciklivel kortalanul) mozgalom keretében az önkéntesek különleges riksákkal viszik kirándulni a mozgásukban korlátozott időseket, Sóstói Szivárvány Idősek Otthona, Nyíregyháza
11 óra: Magyar népi játék napja sok zenével, tánccal, Kossuth tér, Nyíregyháza
16 óra: Őszi kavalkád, szüreti mulatság és egészségnap a Csodavárban, Szent István utca 21., Nyíregyháza
16.30: Értékes esték: A „Szabolcs-szatmár-beregi Szemle folyóirat” 60 éves múltjáról és jelenéről tart előadást dr. Karádi Zsolt főszerkesztő, dr. Németh Péter volt főszerkesztő, Marik Sándor szerkesztő és Zöldi László médiatörténész, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaraterme, Nyíregyháza
18 óra: A gyermeklélek modernkori problémái címmel Várkondi Gábor pszichológus előadása a TÉR Központban, Sóstói u. 70., Nyíregyháza
Október 4., szombat
8 óra: Európai Madármegfigyelő Napok, madárles kicsiknek és nagyoknak, Szelkó-tó, Nyíregyháza
8.30: Bringaváros Nyíregyháza, pecsétgyűjtő bringapontokkal, egészségügyi szűrésekkel és mérésekkel, a Bike2work és Bike2school kihívás eredményhirdetésével, Kossuth tér, Nyíregyháza
9 óra: Szüreti nap Kistelekiszőlőben családi sportversennyel, sétakocsikázással, kirakodóvásárral, fitnesz-, karate- és aerobicbemutatóval, sok zenével, Kistelekiszőlő Általános Iskola, Nyíregyháza
9 óra: Állatok világnapja, látványetetésekkel, fóka tréninggel, izgalmas programokkal, Nyíregyházi Állatpark, Nyíregyháza
Állati jó nap lesz – ugorjon be az állatparkba egy látványetetésre!
11 óra: Demecser városnap (kapunyitás 8 óra) – főzőversennyel, kulturális és szórakoztató programokkal, játékokkal, kirakodóvásárral, fellép a Red Főnix Country Club, Burai Krisztián és Rostás Szabika
18 óra: Bartók 80, Bartók Béla halálának 80. évfordulójára emlékeznek a Cantemus Kórus énekkarai és Fülei Balázs zongoraművész, Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenyterem, Nyíregyháza
Október 5., vasárnap
7 óra: II. Kertvárosi Bababörze, Fokos u. 1/b., Nyíregyháza
11 óra: 5. Szabolcsi Tacsi Tali kutyaszépségversennyel, -masszázzsal, bemutatókkal, tombolasorsolással, Korzó Bevásárlóközpont, Nyíregyháza
11 óra: Segíts haver- újra: önkéntes kutyasétáltatás az Állatbarát Alapítványnál, Csatorna u. 2., Nyíregyháza
19 óra: HO80. Turné: Földes László Hobo idén év elején ünnepelte 80. születésnapját, az országos turné igazi közös ünneplés, Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyháza