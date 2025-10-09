Illúziók, képregénybazár és rétesrekord – ilyen pörgős hétvégére készülj Szabolcsban!

Néhány órára még ki-kisüt a nap, de visszavonhatatlanul itt az ősz. A nappalok rövidülnek, egyre korábban sötétedik, lassan elfogynak a szabadtéri programok is, érdemes tehát kihasználni az utolsó lehetőségeket: a múzeumfaluban pásztorforgatagra, az Állatbarát Alapítványnál minifesztiválra várja a látogatókat. Aki jobban szereti az „intézményesített” szórakozást, rácsodálkozhat a legnagyobb hazai szemfényvesztők illúzióira, hallhatja énekelni Francesca Provisionato operaénekesnőt és a YAEI középiskola kórusát. Szabolcs-Szatmár-Beregben hétvégi programokból nem lesz hiány, mutatjuk, hogy kapcsolódhatnak ki pénteken, szombaton és vasárnap.

Hétvégi programok: a Sóstói Múzeumfaluban szombaton a pásztorok világába leshetnek és kóstolhatnak bele a látogatók

Október 10., péntek

9 óra: Bölcsőben ring a világ – családi nap a Nemzetközi Babahordozó Hét alkalmából: baba- és mamabarát kozmetikai termékek bemutatója, népi gasztronómia, gyógyteakóstoló, hordozós séta Doma Boglárka etnográfus-muzeológus vezetésével (téma: várandósság, születés csecsemőkor falun), Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza

12 óra: 72 óra kompromisszumok nélkül, benne Guinnes-rekordkísérlet: gyerekek és idősek közösen készítenek egy 2,2 méter hosszú rétest, Nyugalomsziget Idősek Otthona, Penészlek

16 és 20 óra: Illúzió mesterei – nagyszínpadi illúziók a hazai szemfényvesztők nagyágyúival, Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyháza

18 óra: Bátori Estek: Francesca Provisionato operaénekesnő és Boda Balázs zongoraművész koncertje a zene világnapja alkalmából, városháza díszterme, Nyírbátor

Október 11., szombat

Október 11., szombat

9 óra: Pásztorok világa: pásztorforgatag bábszínházzal, csikósbemutatóval, csergetéssel, népzenével és tánccal, előadást tart Pregitzer Fruzsina színművész, majd Mahovics Tamás néptánckutató és -pedagógus, bojtáravatás, népi kézműves foglalkozások, lovaskocsikázás, térképes felfedező játék, Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza

10 óra: X. Nyíregyi képregénybazár: képregénycsere és -vásár, Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyháza