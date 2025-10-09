október 9., csütörtök

Programajánló

1 órája

Illúziók, képregénybazár és rétesrekord – ilyen pörgős hétvégére készülj Szabolcsban!

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye#hétvégi programajánló#Nyíregyháza

Az előrejelzések kellemes őszi kirándulóidőt ígérnek, de nem mindenki húz szívesen túrabakancsot. Szabolcs-Szatmár-Beregben bőséges a hétvégi programok kínálata, összegyűjtöttük, hová érdemes menni pénteken, szombaton és vasárnap.

Munkatársunktól

Néhány órára még ki-kisüt a nap, de visszavonhatatlanul itt az ősz. A nappalok rövidülnek, egyre korábban sötétedik, lassan elfogynak a szabadtéri programok is, érdemes tehát kihasználni az utolsó lehetőségeket: a múzeumfaluban pásztorforgatagra, az Állatbarát Alapítványnál minifesztiválra várja a látogatókat. Aki jobban szereti az „intézményesített” szórakozást, rácsodálkozhat a legnagyobb hazai szemfényvesztők illúzióira, hallhatja énekelni Francesca Provisionato operaénekesnőt és a YAEI középiskola kórusát. Szabolcs-Szatmár-Beregben hétvégi programokból nem lesz hiány, mutatjuk, hogy kapcsolódhatnak ki pénteken, szombaton és vasárnap.

Hétvégi programok Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Hétvégi programok: a Sóstói Múzeumfaluban szombaton a pásztorok világába leshetnek és kóstolhatnak bele a látogatók
Illusztráció: Pusztai Sándor archívuma

Október 10., péntek
9 óra: Bölcsőben ring a világ – családi nap a Nemzetközi Babahordozó Hét alkalmából: baba- és mamabarát kozmetikai termékek bemutatója, népi gasztronómia, gyógyteakóstoló, hordozós séta Doma Boglárka etnográfus-muzeológus vezetésével (téma: várandósság, születés csecsemőkor falun), Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza
12 óra: 72 óra kompromisszumok nélkül, benne Guinnes-rekordkísérlet: gyerekek és idősek közösen készítenek egy 2,2 méter hosszú rétest, Nyugalomsziget Idősek Otthona, Penészlek
16 és 20 óra: Illúzió mesterei – nagyszínpadi illúziók a hazai szemfényvesztők nagyágyúival, Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyháza
18 óra: Bátori Estek: Francesca Provisionato operaénekesnő és Boda Balázs zongoraművész koncertje a zene világnapja alkalmából, városháza díszterme, Nyírbátor

Hétvégi programok Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Október 11., szombat
9 óra: Pásztorok világa: pásztorforgatag bábszínházzal, csikósbemutatóval, csergetéssel, népzenével és tánccal, előadást tart Pregitzer Fruzsina színművész, majd Mahovics Tamás néptánckutató és -pedagógus, bojtáravatás, népi kézműves foglalkozások, lovaskocsikázás, térképes felfedező játék, Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza
10 óra: X. Nyíregyi képregénybazár: képregénycsere és -vásár, Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyháza

Hétvégi programok Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
A szombati lesz a X. Nyíregyi képregénybazár a Váci Mihály Kulturális Központban
Fotó: Sipeki Péter archívuma


10 óra: Ingyenes családi kézműves workshop a Vízityúk Vízitúra Egyesület az Autistákért szervezésében (előzetes regisztráció), Labor Café, Nyíregyháza
10 óra: Minifesztivál az állatokért: séta a gazdira váró kutyákkal, süti- és garázsvásár, fotósarok, közös ebéd, kézműves kiállítók, Állatbarát Alapítvány (Csatorna utca 2.), Nyíregyháza
11 óra: A bátor kiskacsák – a Burattino Bábszínház előadása, Korzó B épület II. emelet, Nyíregyháza
13 óra: Nők 40 felett – konferencia a változókor testi-lelki kihívásairól, T.É.R. Központ, Nyíregyháza
17.30: Olasz slágerek Kiss Eszter Júliával és Szabó Nikolett-tel, a Móricz Zsigmond Színház művészeivel, Szindbád Rendezvényterem, Nyíregyháza
18 óra: A YAEI középiskola kórusa és hangszeres növendékei, valamint a Cantemus Gyermekkar koncertje, Kodály Zoltán Általános Iskola, Nyíregyháza

Október 12., vasárnap
10 óra: A bátor kiskacsák – a Burattino Bábszínház előadása, Korzó B épület II. emelet, Nyíregyháza
10 óra: 130 éves a nyíregyházi baptista gyülekezet, közös ünnepség a Rózsa utcai imaházban, Nyíregyháza
10.30: Tompeti és barátai-koncert, Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyháza
17 óra: Szekeres Tamás gitárművész jubileumi koncerttel tiszteleg az Omega előtt, zsinagóga, Nyíregyháza

 

