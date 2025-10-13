Hidat jelent a népek között az eszperantó. Ezt bizonyította az idei világkongresszus is Brnoban. „Az eszperantó és a technológiák, mint a béke és a bizalom hídjai a népek között” – ez volt a fő témája a nyári Eszperantó Világkongresszus rendezvényének, amire 63 országból 1132 érdeklődő érkezett, köztük sok fiatal is. Magyarországról 45-en utaztak a brnoi rendezvényre, közülük hárman Nyíregyházáról a „Verda Stelo” Eszperantó Egyesület tagjaként: Pusztai Ildikó, Császiné Aranyi Csilla és Asztalosné Koltai Györgyi. Az Egyetemes Eszperantó Egyesület minden év nyarán más országban rendezi 1 hetes, különböző témájú előadásokkal, kulturális programokkal, kirándulásokkal tarkított kongresszusát. Erre nyárra a csehországi Brno város nyerte el a rendezés jogát. A rendezvény fő védnöke a Cseh Köztársaság Kulturális minisztere, Martin Baxa volt, ünnepi beszédét a Kongresszusi Könyvben is olvashatták a résztvevők.

Hidat jelent a népek között: a nyíregyházi eszperantisták: Asztalosné Koltai györgyi, Császiné Aranyi Csilla, Pusztai Ildikó

Fotó: Asztalosné Koltai Györgyi magánarchívuma

Hidat jelent a népek között az eszperantó: előadások, kirándulások

– Az ünnepélyes megnyitón a város polgármester asszonya üdvözölte a résztvevőket dél-moráviai településen, és elmondta többek között, hogy az eszperantó nemzetközi nyelvvel városuknak sok éves, szilárd kapcsolata van. Üdvözlő beszédet tartott a rendezvénynek helyt adó Mendel Egyetem rektora, valamint köszöntötték a résztvevőket nagykövetek, különböző egyházi méltóságok, az országos könyvtár igazgatója. Köszöntött bennünket a nyelv megalapítója, Zamenhof leszármazottja is – mesélte szerkesztőségünknek Asztalosné Koltai Györgyi.

– A hét egyik legérdekesebb programja az ún. mozgalmi vásár, ahol a különböző országok, eszperantó szervezetek kirakják eszperantó és hazai tárgyaikat, prospektusaikat, a helyi rendezvényeikre szóló meghívóikat, míg egyesek apró emléktárgyakkal kedveskednek az érdeklődőknek. Az esti kulturális programokon (koncertek, színházi előadások, népszerű opera áriák a Prágai Operaház művészei előadásában) kívül itt van a legnagyobb esély összetalálkozni rég nem látott barátokkal, illetve itt van lehetőség kötni új ismeretségeket. A hét többi napján szétszóródik a társaság a párhuzamosan futó különböző előadások termeiben, illetve az előre megrendelt buszos kirándulásokon, ahol helyi idegenvezető mondandóját tapasztalt eszperantisták fordítják le a közös nyelvre.