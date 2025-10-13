1 órája
Hidat jelent a népek között az eszperantó: a világkongresszuson részt vettek nyíregyházi eszperantisták is
Fotó: Asztalosné Koltai Györgyi magánarchívuma
Hidat jelent a népek között az eszperantó. Ezt bizonyította az idei világkongresszus is Brnoban. „Az eszperantó és a technológiák, mint a béke és a bizalom hídjai a népek között” – ez volt a fő témája a nyári Eszperantó Világkongresszus rendezvényének, amire 63 országból 1132 érdeklődő érkezett, köztük sok fiatal is. Magyarországról 45-en utaztak a brnoi rendezvényre, közülük hárman Nyíregyházáról a „Verda Stelo” Eszperantó Egyesület tagjaként: Pusztai Ildikó, Császiné Aranyi Csilla és Asztalosné Koltai Györgyi. Az Egyetemes Eszperantó Egyesület minden év nyarán más országban rendezi 1 hetes, különböző témájú előadásokkal, kulturális programokkal, kirándulásokkal tarkított kongresszusát. Erre nyárra a csehországi Brno város nyerte el a rendezés jogát. A rendezvény fő védnöke a Cseh Köztársaság Kulturális minisztere, Martin Baxa volt, ünnepi beszédét a Kongresszusi Könyvben is olvashatták a résztvevők.
Hidat jelent a népek között az eszperantó: előadások, kirándulások
– Az ünnepélyes megnyitón a város polgármester asszonya üdvözölte a résztvevőket dél-moráviai településen, és elmondta többek között, hogy az eszperantó nemzetközi nyelvvel városuknak sok éves, szilárd kapcsolata van. Üdvözlő beszédet tartott a rendezvénynek helyt adó Mendel Egyetem rektora, valamint köszöntötték a résztvevőket nagykövetek, különböző egyházi méltóságok, az országos könyvtár igazgatója. Köszöntött bennünket a nyelv megalapítója, Zamenhof leszármazottja is – mesélte szerkesztőségünknek Asztalosné Koltai Györgyi.
– A hét egyik legérdekesebb programja az ún. mozgalmi vásár, ahol a különböző országok, eszperantó szervezetek kirakják eszperantó és hazai tárgyaikat, prospektusaikat, a helyi rendezvényeikre szóló meghívóikat, míg egyesek apró emléktárgyakkal kedveskednek az érdeklődőknek. Az esti kulturális programokon (koncertek, színházi előadások, népszerű opera áriák a Prágai Operaház művészei előadásában) kívül itt van a legnagyobb esély összetalálkozni rég nem látott barátokkal, illetve itt van lehetőség kötni új ismeretségeket. A hét többi napján szétszóródik a társaság a párhuzamosan futó különböző előadások termeiben, illetve az előre megrendelt buszos kirándulásokon, ahol helyi idegenvezető mondandóját tapasztalt eszperantisták fordítják le a közös nyelvre.
– A Nemzetközi Kongresszusi Egyetemen 17 előadás hangzott el, különböző témákban, pld. A pontosság illúziója; A mesterséges intelligenciával támogatott soknyelvű internetes téma szótár; Az ebolajárvány; Az űrutazás és felderítés technológiája…
Többen boncolgatták az eszperantó nyelv mai helyzetét, valamint a lehetőségeit a jövőben az angol nyelv világnyelvvé válásának tükrében, valamint a mesterséges intelligencia (AI) szerepét, előnyeit és veszélyeit. Egy magánbeszélgetésben elhangzott vélemény szerint az ázsiaiak jobban értékelik az előnyeit, míg az európaiak inkább félnek tőle.
– A szerzői félóra keretében írók mutathatták be műveiket. A nők aktívak programban a világ különböző pontjain élő nők helyzetéről szólt a vita. Megismerhettük a rajzolás örömét, tanították az origami készítését, a go játék szabályait is – folytatta Asztalosné Koltai Györgyi. – A vár (ahol Kazinczy Ferenc is raboskodott hajdanán) belső udvarán volt megrendezve a nemzeti est, ahol megtapasztaltuk, hogy a cseh és a magyar népzene mennyire hasonlít egymásra, szinte minden dalt ismertünk magyar szöveggel.
– Érdekes történetet mesélt Tófalvy Éva írónő az előadásában, „A világ 2082-ben Szathmári Sándor szerint” címmel. A kéziratot, mely még 1932-ben íródott, sok éves kutatómunka után találta meg és jelentette meg 1991-ben magyarul. A „Hiába-Jövő” című könyv azóta megjelent eszperantóul is, melyhez írt tanulmányában az írónő Szathmárit Orwellhez hasonlítja, de a magyar mű 16 évvel korábban íródott, mint a „Az állat-farm”. Érdekes előadások voltak Csehországról, a Németországban lévő Herzberg am Harz eszperantó városról, voltak továbbá cseh és eszperantó nyelvtanfolyamok, az utóbbi végén lehetőség volt vizsgázni is. Vasárnap a hívők eszperantó nyelvű misét hallgathattak, a helyi és nemzetközi focisták meccseken mérték össze tudásukat, a nemzetközi kórus tagjai a záróünnepségen mutatták be, mit tanultak a héten. A különböző szakegyesületek (tanári, orvos-egészségügyi, vallási, ifjúsági….) is megtarthatták személyes összejövetelüket.
– Nem csak az előadások között, hanem a kirándulások között is nehéz volt válogatni, hiszen szebbnél szebb látnivalót ígértek. Brno látnivalóin kívül megismertük az UNESCO Világörökség részét képező – hajdan a Lichtenstein család nyári lakhelyéül szolgáló – gyönyörű kastélyt, hatalmas kerttel, csónakázó tóval, üvegházzal Lednicen. A birtokhoz tartozó 60 méter magas minarethez lovas kocsival mentünk, a visszaút 20 perces hajóúttal történt.
Jártunk a 3 császár, (francia, orosz, osztrák), összecsapásának helyszínén Slavkovban (Austerlitz), a Žuráň dombon lévő kis emlékműtől néztünk körbe, ahonnan 1805-ben Napóleon figyelte a csata kimenetelét. Az események emlékére emelt hatalmas emlékművet a béke szimbólumának tartják. A ma múzeumként működő kastély a harcok alatt II. Ferenc osztrák császár székhelye volt. Az eszperantisták számára különösen fontos hely Svitavy, ahol a városka központjában, az önkormányzati könyvtár történelmi épületében működik a 2007-ben alapított eszperantó múzeum. A nagy teremben eszperantó vonatkozású könyvek, újságok, történelmi dokumentumok, eszperantó tárgyak állandó kiállítása található, de a tér különböző kulturális események, összejövetelek céljára is szolgál. Rendeznek itt eseti kiállításokat, szemináriumokat is az eszperantó nyelv és kultúra népszerűsítésére, használatának bemutatására. A városkában történt számtalan eszperantó rendezvényt bizonyítja, a parkokban elhelyezett 3 db emlékfa és emlékkő is.
– Voltunk még Litomyšlban, melynek hatalmas barokk-reneszánsz kastélya szintén a világörökség része. A kastélyt angol park öleli át, belseje gazdagon díszített, benne értékes művészeti alkotásokkal, bútorokkal, történelmi tárgyakkal, színházteremmel. A kastélyban lakott időnként Ferenc József és Sisi is. Litomyšlban született és hunyt el Karel Pic (1920–1995) eszperantó nyelven alkotó cseh író, költő, az eszperantó Akadémia tagja, akinek meglátogattuk sírját a helyi temetőben.
– Ez éven is, mint mindig, a kongresszus alatt működött az ún. könyvszolgálat, ahol eszperantó könyveket és egyéb tárgyakat lehetett vásárolni. Mi is vittünk néhány könyvet eladásra az egyesületünk által kiadott könyvekből és apró tárgyakból, bővítendő egyesületünk szerény vagyonát. Gazdag élményekkel és tapasztalattal tértünk haza mind a hárman a villámgyorsan elröppent hét nap után, és már be is fizettük a részvételi díjat a 2026-os világkongresszusra, aminek Ausztriában Graz ad otthont – tette hozzá befejezésül Asztalosné Koltai Györgyi, a nyíregyházi egyesület elnökségi tagja.
