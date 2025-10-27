Rejtélyes lény kúszott ki a Tiszából Tivadarnál: hal, ember vagy... a hidrovámpír?

Ezekről az eseményekről eddig még senkinek nem beszéltem. Amikor felhívott néném, hogy valami nyavaja miatt ágynak esett, és segíteni kellene a házkörüli teendőkben, nem gondolkodtam. Azonnal buszra szálltam, és szombat reggel már ott voltam Tivadarban. A Fehérgyarmattól csupán félórás buszútra található, alig kétszáz lelket számláló kis községben legutóbbi tavasszal jártam a születésnapján, ám mindig örömmel megyek oda. Mióta eszemet tudom, városban élek, így újra és újra meglep, mennyire csendes és nyugodt ez az észak-alföldi egyfőutcás település - írta Gábor nevű olvasónk.

Tivadari utcakép: ki gondolná, hogy egy ilyen nyugalmas helyen felbukkanhat a... hidrovámpír!

Megérkezés Tivadarba

Amikor megérkeztem, Nusi néni kényszeredve nyitott ajtót, majd gyorsan vissza is feküdt az ágyába. Erőtlenül húzta magára nyakig a takarót, én pedig leültem az ágy sarkára. Mint mesélte, az orvos szigorú pihenésre intette; két nap múlva esedékes a következő vizit, addig semmi munka vagy csöngölődzés. Miközben az elsötétített, savanyú szagú szobában megosztotta velem a napi teendőket, szinte le sem tudtam venni szemem a szokatlanul sápadt arcáról és a már-már gyürekesen aszott bőréről.

Annak rendje és módja szerint elrendeztem az állatokat, délidőben felszolgáltam az utcában lakó Bözsi által főzött húsleves maradékát, hogy addig se kelljen felkelnie, a délután nagyrészét pedig kertben töltöttem. Később bevackoltam a tisztaszobába, majd pedig elindultam gombát szedni, ahogy Nusi néni meghagyta.

Tivadarból több út is vezet kifelé. A hídon keresztül például Kisarra lehet eljutni, ahol nemrégiben rejtélyes úszóhártyás teremtményeket, a néphit szerint mocsári parasztokat láttak a helybeliek.