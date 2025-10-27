1 órája
Rejtélyes lény kúszott ki a Tiszából Tivadarnál: hal, ember vagy... a hidrovámpír?
Itt a halloween-i időszak, és mint minden évben, idén is arra biztatjuk olvasóinkat, hogy osszák meg velünk saját kísértetsztorijaikat. Ezúttal egy régi ismerősről érkezett újabb beszámoló – a Hidrovámpírról, akiről (vagy amiről) korábban már több történetet is közöltünk.
Ilyennek képzeli a hidrovámpírt a Mesterséges Intelligencia.
Forrás: illusztráció / ChatGPT
Ezekről az eseményekről eddig még senkinek nem beszéltem. Amikor felhívott néném, hogy valami nyavaja miatt ágynak esett, és segíteni kellene a házkörüli teendőkben, nem gondolkodtam. Azonnal buszra szálltam, és szombat reggel már ott voltam Tivadarban. A Fehérgyarmattól csupán félórás buszútra található, alig kétszáz lelket számláló kis községben legutóbbi tavasszal jártam a születésnapján, ám mindig örömmel megyek oda. Mióta eszemet tudom, városban élek, így újra és újra meglep, mennyire csendes és nyugodt ez az észak-alföldi egyfőutcás település - írta Gábor nevű olvasónk.
Megérkezés Tivadarba
Amikor megérkeztem, Nusi néni kényszeredve nyitott ajtót, majd gyorsan vissza is feküdt az ágyába. Erőtlenül húzta magára nyakig a takarót, én pedig leültem az ágy sarkára. Mint mesélte, az orvos szigorú pihenésre intette; két nap múlva esedékes a következő vizit, addig semmi munka vagy csöngölődzés. Miközben az elsötétített, savanyú szagú szobában megosztotta velem a napi teendőket, szinte le sem tudtam venni szemem a szokatlanul sápadt arcáról és a már-már gyürekesen aszott bőréről.
Annak rendje és módja szerint elrendeztem az állatokat, délidőben felszolgáltam az utcában lakó Bözsi által főzött húsleves maradékát, hogy addig se kelljen felkelnie, a délután nagyrészét pedig kertben töltöttem. Később bevackoltam a tisztaszobába, majd pedig elindultam gombát szedni, ahogy Nusi néni meghagyta.
Tivadarból több út is vezet kifelé. A hídon keresztül például Kisarra lehet eljutni, ahol nemrégiben rejtélyes úszóhártyás teremtményeket, a néphit szerint mocsári parasztokat láttak a helybeliek.
Egy másikon pedig Tarpára, az állítólagos rejtőzködő farkasember felbukkanásának színhelyére. Ezekről a helyi újságban olvastam. Nem szaporítanám a szót feleslegesen, elég az hozzá, én inkább a faluhoz közeli folyómenti erdőségek felé vettem az irányt. Néném ugyanis adott néhány tippet, ahol rengeteg gombát lehet találni.
"Zavaros mozdulatokat produkált"
Bevallom, annyira élveztem ezt a fajta szabad ég alatt űzött tevékenységet, hogy az idő teljesen kiesett, és a környéket keresztül-kasul bejárva egészen napnyugtáig szedtem fonott kosárkámba az ehető fajtákat. Gyerekkoromban megtanítottak rá, és azóta sem feledtem: mi a falatozni való fajta, és mi a kipurcantó, ahogy mondták. Már visszafelé indultam, amikor a fákkal ritkásan övezett partról egy fuldoklót pillantottam meg. Elsőre legalábbis annak tűnt, ahogy vízszint fölé tartott kezeivel zavaros mozdulatokat produkált.
Gombákkal szintültig telt kosaramat eldobva szinte gondolkodás nélkül a folyó felé iramodtam. Szerencsére ezen a részen, a szabadstrandhoz közel még nem annyira durva és veszélyes a sodrása. Emberélet forog kockán, így szügyig gázoltam a vad jelzővel gyakorta illetett Tiszába. Miután azonban egyre több részlet rajzolódott ki a szemem előtt, hamarosan bizonyossá vált számomra, hogy az az alak egyáltalán nincs veszélyben. Úgy látszott, hogy egyenesen a folyó mélyéből sétál éppen kifelé.
Mellkasomat türelmetlenül csapdosták a hullámok, miközben a fekete posztószerű anyagba bugyolált alak egyre gyorsabban igyekezett felém. Legtöbb vonásában egészen emberinek tűnt, csakhogy fejéről furcsa hínárszerű képződmény lógott alá. Fülei helyett lyukak tátongtak. Sárgás színű szemeiben éjfeketén pulzáló pupillái egyre szűkültek. Ráadásul, a lemenő nap fényében azt éreztem, hogy talán nem két lábon jár, hanem siklik a vízben. Ekkor már megcsapta orromat a rettentő, bűzös iszapszaga.
Sebesen igyekeztem a part felé, és ahogy vissza-visszatekintettem erre a földöntúli jelenésre, minden porcikámat átjárta az iszonyat, pedig nem tartom magamat gyávának. Már kint voltam a vízből, amikor egyértelművé vált számomra, hogy a ragadozó halak éles fogazatával bíró alak a kezeit fenyegető módon maga elé helyezve engem akar elkapni. Furcsa cirregő hangot hallatott. Ha jól láttam, hegyes és rücskös ujjai között zöldes úszóhártyák feszültek. Ki tudja, mi okból látja bennem a prédát, de ennek fele sem tréfa.
Halpikkelyszerű bőre minden racionalitásnak ellentmondott, akárcsak a nyaka két oldalál lévő, szabályosnak tűnő vágások. Talán kopoltyúk lehettek? Ebben a pillanatban döbbentem csak rá, hogy valójában hidrovámpírral van dolgom. A közelmúltban olvastam róla egy-két cikket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Hírportálon, kömörői olvasók mesélték el a lénnyel történt meghökkentő találkozásukat, de én csak unatkozó újságírók olcsó blöffjének gondoltam. Most pedig velem esett meg, bármilyen hihetetlen.
A hidrovámpír vészesen közelített felém, alig néhány méter volt köztünk a távolság. Bűzös, halszerű leheletét magamon éreztem, és ha szemébe nézek, biztosan megbabonázott volna. Előkaptam hát zsebemből a mindig nálam hordott kisbicskámat, amivel a gombákat is begyűjtöttem, és amikor a rátapadt folyami kagylóktól karmos ujjaival megpróbált a mellkasom felé nyúlni, egyszerűen belevágtam. Kiskésem valahol a kulcscsontjának magasságában érhette, amitől hátratántorodott. Arca elkomorult, halszerűen duzzadó szájából éles sikoly távozott. Futni kezdtem. Villanó képekben még láttam, ahogy kihúzza magából az eszközt, vele együtt pedig egy törött porc szintén levált.
Vámpírokról szóló ismereteim meglehetősen hiányosnak mondhatók, ezek többsége egyébként erősen megkérdőjelezhető minőségű amerikai játékfilmekből származik. Annyi mindenesetre rémlett, hogy nem szeretik a keresztet. Mivel Tivadar egyetlen református temploma emlékeim szerint ilyenkor már zárva, és különben is messze volt, a legokosabb megoldásként néném házában rohantam. A közvilágítás gyér fényében zajló vágtám közben sűrűn néztem magam mögé, ám a kihalt főutcán nem láttam senkit. Lüktető belsőmben viszont végig éreztem, hogy a szörnyűséges lény a nyomomban lohol.
Cirregést hallott
A házban előbb bereteszeltem minden ajtót és ablakot, majd kereszt-formákat fabrikáltam a kezem ügyébe kerülő tárgyakból. A néném szerencsére ekkor már durmolt. Közben eszembe jutott a fokhagyma a filmekből, mint hasznos eszköz, de mivel hidrovámpírral volt dolgom, a biztonság kedvéért halászlékockát szintén akasztottam mindenhova. Szívem a torkomban dobogott. Kezemben ezüst étkészletből származó még érintetlen késekkel vártam a hajnalt. Néha finom cirregést hallottam kintről, ám virradatkor végleg megszűnt.
Amikor nénémet ismét megvizsgálta az orvos, állapota nemhogy javuló tendenciát mutatott volna, hanem újabb aggasztó tünetekre bukkant. A színtelenség és az egyre inkább ráncosodó bőre mellett a teste szélsőséges módon kezdett kiszáradni. Ráadásul, a nyaka oldalsó részén két apró pöttyből víz szivárgott, amely eláztatta lepedőjét; ezt az előző alkalommal nem vette észre. A doktor nem tudta mire vélni a dolgot, nekem viszont volt egy sejtésem. Ahelyett, hogy délután hazautaztam volna, paradicsomkarókat kezdtem el faragni… a többit majd úgyis megírja az újság - zárta történetét Gábor nevű olvasónk.
