Ez igazán meglepő: alkalmi táborokban készítették elő a dollárezreket érő szabolcsi kincset

Retró híradó a vármegyénkről

A filmhíradó stábja 1966. októberében is járt vármegyénkben, és forgatott a szabolcsi almáról, a nyíregyházi piacról, de feltűnik a kisvonat, és a tüdőszanatórium és a zeneiskola is. Olyan termést, mint az 1966-os, még Szabolcsban is csak ritkán láttak. A filmhiradóban bemutatják, hogy a megkötött homok Nyírlugason is bőven fizetett aranyat érő Jonathánnal. És nem csak sok, hanem igen jó minőségű is volt a termés. Méltán öregbíthette hát a Jonathán nemzetközi hírét. Kár, hogy ilyen alkalmi táborokban kellett a termést szállításra előkészíteni, megjegyzi a narrátor: a szabolcsi alma többet érdemelne.

Az itt termett alma ugyanis megfelelő csomagolásban dollár ezreket ér. S ahol ezt megértik, ott meg is van az eredménye.

Bemutattak egy manipulátort, ami saját tervek nyomán házi erőből született meg a nyíregyházi almatárolóban. A beömlesztett almát automatikusan osztályozta, s a megfelelő rekeszekbe továbbította. Innen méltó öltözékben kerül exportra a szabolcsi valuta.

Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár központja, a keleti országrész gyorsan fejlődő városa. Híres piacára szinte ömlött régen is a környék mindenfajta mezőgazdasági terméke. A nyíregyházi asszonyok nem panaszkodtak: volt ott baromfi bőven, amit nem is lehet csodálni, hiszen itt működött a "csirkegyár", a híres "Ságvári" tsz. A filhíradó stábja a kötelező orvosi vizitre tért be. Ott minden tyúk átesett a tífuszoltáson, hogy az egészség a megfelelő tojáshozamhoz biztosítsák.