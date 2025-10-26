október 26., vasárnap

Kincs, ami van

Ez igazán meglepő: alkalmi táborokban készítették elő a dollárezreket érő szabolcsi kincset

Címkék#Nyíregyháza#Nemzeti Filmintézet#filmhíradó

Amióta létezik mozgókép, azóta rögzítik folyamatosan a múlt eseményeit. Nosztalgiával lehet újranézni, vagy éppen megtudni, hogy mi történt évtizedekkel ezelőtt, egy-egy retró híradó minden korosztály számára tartogat meglepetéseket.

Szon.hu
Híradó Szabolcs vármegyéről

Fotó: oroksegtura.hu

Nemzeti Filmintézet archívumában sok meglepetés érheti azokat, akik visszanézik az évtizedekkel ezelőtti adásokat. Egy-egy retró híradó, riportok segítségével nemcsak a rendkívüli és nagy jelentőséggel bíró eseményeket ismerhetjük meg, hanem azt is, hogyan éltek felmenőink egykor a hétköznapokban.  

A retró híradó, régi kisvonat
A retró híradóban a régi kisvonat is feltűnik
Fotó: filmhiradokonline.hu

Legutóbb arról számoltunk be, hogy 58 évvel ezelőtt forgatott  és adásba került fekete-fehér retró híradóban a Nyíregyházi Takarmányfeldolgozóban járt a stáb. Egy akkor nagyon különleges technológiával készült táp, a műkukorica gyártósorának működését rögzítették. Az 1968 augusztusi filmhíradóból pedig azt tudhatjuk meg, hogy Nyíregyházán az Országos Gumiipari Vállalat új üzemének gépsorán készült az úgynevezett gumiszőr.

Retró híradó a vármegyénkről

A filmhíradó stábja 1966. októberében is járt vármegyénkben, és forgatott a szabolcsi almáról, a nyíregyházi piacról, de feltűnik a kisvonat, és a tüdőszanatórium és a zeneiskola is. Olyan termést, mint az 1966-os, még Szabolcsban is csak ritkán láttak. A filmhiradóban bemutatják, hogy a megkötött homok Nyírlugason is bőven fizetett aranyat érő Jonathánnal. És nem csak sok, hanem igen jó minőségű is volt a termés. Méltán öregbíthette hát a Jonathán nemzetközi hírét. Kár, hogy ilyen alkalmi táborokban kellett a termést szállításra előkészíteni, megjegyzi a narrátor: a szabolcsi alma többet érdemelne. 

Az itt termett alma ugyanis megfelelő csomagolásban dollár ezreket ér. S ahol ezt megértik, ott meg is van az eredménye. 

Bemutattak egy manipulátort, ami saját tervek nyomán házi erőből született meg a nyíregyházi almatárolóban. A beömlesztett almát automatikusan osztályozta, s a megfelelő rekeszekbe továbbította. Innen méltó öltözékben kerül exportra a szabolcsi valuta. 

Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár központja, a keleti országrész gyorsan fejlődő városa. Híres piacára szinte ömlött régen is a környék mindenfajta mezőgazdasági terméke. A nyíregyházi asszonyok nem panaszkodtak: volt ott baromfi bőven, amit nem is lehet csodálni, hiszen itt működött a "csirkegyár", a híres "Ságvári" tsz. A filhíradó stábja a kötelező orvosi vizitre tért be. Ott minden tyúk átesett a tífuszoltáson, hogy az egészség a megfelelő tojáshozamhoz biztosítsák. 

Kisvonat Sóstóra

A nyíregyháziakat a híres Sóstóhoz, egy kisvonat vitte, amit szintén lencsevégre kaptak a híradó készítői, csakúgy, mint a tüdőszanatóriumot. Szabolcs megye valaha a TBC fő fészke volt, de nagy gondot fordítottak a gyógyításukra, a szanatóriumi gyógyulási statisztikája igen kedvező volt. A környezet szinte maga is gyógyított. A híradó végén természetesen Nyíregyháza egyik büszkesége, a zeneiskola is bemutatkozott, és egy családi fúvósötös is, a Bálint-gyerekek zenekara, egy régi magyar táncot idézett. 

