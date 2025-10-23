1 órája
Kiadták a figyelmeztetést! Jön a ciklon, Szabolcs vármegyét sem kíméli!
Az esernyőt vagy esőkabátot ne hagyd otthon! Mutatjuk, hogyan alakul a holnapi időjárás Szabolcs vármegyében!
Milyen időnk lesz október 24-én, pénteken? Mutatjuk a holnapi időjárást!
Országos előrejelzés
Nyugat felől frontális felhőzet érkezik, estére mindenütt beborul az ég. Pénteken délelőtt fokozatosan csökken a felhőzet, átmenetileg sokfelé kisüt a nap, de a délnyugati, déli országrész fölé ismét masszívabb felhőzet érkezik. Csütörtökön még elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, majd estétől nyugat felől egyre többfelé számíthatunk tartós esőzésre. A front mentén éjjel helyenként zivatar is kialakulhat. Pénteken inkább már csak északkeleten lehet egyre gyengébb csapadék, majd délután a déli, délnyugati tájakon alakulhat ki eső, zápor, akár egy-egy zivatar is. Csütörtökön a déli szelet kísérik sokfelé élénk, erős, északnyugaton viharos lökések. A front mentén, illetve pénteken hazánk északkeleti felén erős, olykor viharos lesz a nyugatira, északnyugatira forduló szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között valószínű a Tiszántúlon a magasabb értékekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 11 és 18 fok között alakul - írta a HungaroMet.
A Benjamin nevű ciklon markáns hidegfrontja vonul át felettünk, mely országos csapadékot és erős, viharos széllökéseket okoz.
Ilyen lesz a holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében
Reggel: Október 24-én reggel erősen felhős lesz az ég, helyenként már zápor is előfordulhat. A hőmérséklet 14–16 °C körül alakul. Északnyugati irányból élénk, időnként erősebb széllökések is lehetnek.
Délután: A nap folyamán továbbra is maradnak felhősebb időszakok, de nagyobb felületű záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak – különösen a keleti térségekben. A délutáni csúcsértékek 18–20 °C körül alakulnak. A szél továbbra is erős lehet.
Este: Az esti órákra csökken a hőmérséklet 16–17 °C-ra, de a felhőzet sűrű marad, néhol zápor még ekkor is előfordulhat. A szél gyengül ugyan, de nem szűnik meg teljesen, így a hűvösödő levegőben szelesebb körzetekben már hűvösebbnek érezhetjük az estét.
Kiadták a figyelmeztetést Szabolcsra is
Az előrejelzések szerint sárga figyelmeztetés van érvényben erős széllökések miatt Szabolcs-Szattár-Bereg vármegyében.
Pénteken reggeltől délutánig az ország északkeleti felében gyakrabban fordulhatnak elő viharos (60-80 km/h) széllökések északnyugati irányból.
- figyelmeztet a HungaroMet.
A csütörtök esti óráktól északnyugat, nyugat felől egy gyors mozgású hidegfront érkezik, amely az éjféli órákra eléri a középső, péntek reggelre a keleti országrészt.
A front környezetében :
- - elszórtan valószínű zivatarok kialakulása, este elsősorban északnyugaton, nyugaton, kis valószínűséggel az északi részeken, majd a front vonulásával éjszaka nagyobb eséllyel az ország déli felében.
- - átmenetileg nagy területen viharossá fokozódhat az északnyugati szél (60-80 km/h, 75 km/h feletti széllökés általában az ország déli felében valószínűbb), a Dunántúl délnyugati, déli részein egy-egy átmeneti ~ 85-90 km/h-s széllökés sem zárható ki.
- - felhőszakadás-szerű intenzítású csapadék is előfordulhat, péntek reggelig elsősorban a Dunántúlon és részben északon fordulhat elő területi átlagban 20 mm feletti, északnyugaton akár 30 mm feletti, lokálisan akár 40-50 mm-t elérő csapadék. 20 mm feletti lokális csapadék néhol az ország más részein is kialakulhat.
Összegezve pénteken vármegyénkben változó időjárás várható: a reggeli hűvösebb, felhős indulás után délutánra élénkül a légmozgás és eső-zápor is bekapcsolódhat, este pedig a hűvösebb, szelesebb idő az uralkodó. A figyelmeztetés miatt érdemes lesz az esernyőt vagy esőkabátot sem otthon hagyni!
