Kiadták a figyelmeztetést! Jön a ciklon, Szabolcs vármegyét sem kíméli!

Az esernyőt vagy esőkabátot ne hagyd otthon! Mutatjuk, hogyan alakul a holnapi időjárás Szabolcs vármegyében!

Milyen időnk lesz október 24-én, pénteken? Mutatjuk a holnapi időjárást!

Péntek: országos csapadékot és erős, viharos széllökéseket hozhat a holnapi időjárás
Országos előrejelzés

Nyugat felől frontális felhőzet érkezik, estére mindenütt beborul az ég. Pénteken délelőtt fokozatosan csökken a felhőzet, átmenetileg sokfelé kisüt a nap, de a délnyugati, déli országrész fölé ismét masszívabb felhőzet érkezik. Csütörtökön még elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, majd estétől nyugat felől egyre többfelé számíthatunk tartós esőzésre. A front mentén éjjel helyenként zivatar is kialakulhat. Pénteken inkább már csak északkeleten lehet egyre gyengébb csapadék, majd délután a déli, délnyugati tájakon alakulhat ki eső, zápor, akár egy-egy zivatar is. Csütörtökön a déli szelet kísérik sokfelé élénk, erős, északnyugaton viharos lökések. A front mentén, illetve pénteken hazánk északkeleti felén erős, olykor viharos lesz a nyugatira, északnyugatira forduló szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között valószínű a Tiszántúlon a magasabb értékekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 11 és 18 fok között alakul - írta a HungaroMet.

A Benjamin nevű ciklon markáns hidegfrontja vonul át felettünk, mely országos csapadékot és erős, viharos széllökéseket okoz. 

Ilyen lesz a holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Reggel: Október 24-én reggel erősen felhős lesz az ég, helyenként már zápor is előfordulhat. A hőmérséklet 14–16 °C körül alakul. Északnyugati irányból élénk, időnként erősebb széllökések is lehetnek.

Délután: A nap folyamán továbbra is maradnak felhősebb időszakok, de nagyobb felületű záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak – különösen a keleti térségekben. A délutáni csúcsértékek 18–20 °C körül alakulnak. A szél továbbra is erős lehet.

Este: Az esti órákra csökken a hőmérséklet 16–17 °C-ra, de a felhőzet sűrű marad, néhol zápor még ekkor is előfordulhat. A szél gyengül ugyan, de nem szűnik meg teljesen, így a hűvösödő levegőben szelesebb körzetekben már hűvösebbnek érezhetjük az estét.

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C)
Nyíregyházi járás152017
Mátészalkai járás141916
Kisvárdai járás141816
Fehérgyarmati járás141916
Tiszavasvári járás152017
Csengeri járás141816
Ibrányi járás141916
Baktalórántházai járás141916
Nagyhalászi járás151917
Vásárosnaményi járás141816
Nyírbátori járás141916
Záhonyi járás131815
Tarpa–Beregi térség (Fehérgyarmat környéke)131815

Kiadták a figyelmeztetést Szabolcsra is

Az előrejelzések szerint sárga figyelmeztetés van érvényben erős széllökések miatt Szabolcs-Szattár-Bereg vármegyében.

Pénteken reggeltől délutánig az ország északkeleti felében gyakrabban fordulhatnak elő viharos (60-80 km/h) széllökések északnyugati irányból.

 - figyelmeztet a HungaroMet.

A csütörtök esti óráktól északnyugat, nyugat felől egy gyors mozgású hidegfront érkezik, amely az éjféli órákra eléri a középső, péntek reggelre a keleti országrészt. 

A front környezetében :

  • - elszórtan valószínű zivatarok kialakulása, este elsősorban északnyugaton, nyugaton, kis valószínűséggel az északi részeken, majd a front vonulásával éjszaka nagyobb eséllyel az ország déli felében.
  • - átmenetileg nagy területen viharossá fokozódhat az északnyugati szél (60-80 km/h, 75 km/h feletti széllökés általában az ország déli felében valószínűbb), a Dunántúl délnyugati, déli részein egy-egy átmeneti ~ 85-90 km/h-s széllökés sem zárható ki.
  • - felhőszakadás-szerű intenzítású csapadék is előfordulhat, péntek reggelig elsősorban a Dunántúlon és részben északon fordulhat elő területi átlagban 20 mm feletti, északnyugaton akár 30 mm feletti, lokálisan akár 40-50 mm-t elérő csapadék. 20 mm feletti lokális csapadék néhol az ország más részein is kialakulhat.

Összegezve pénteken vármegyénkben változó időjárás várható: a reggeli hűvösebb, felhős indulás után délutánra élénkül a légmozgás és eső-zápor is bekapcsolódhat, este pedig a hűvösebb, szelesebb idő az uralkodó. A figyelmeztetés miatt érdemes lesz az esernyőt vagy esőkabátot sem otthon hagyni!

