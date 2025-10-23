Kiadták a figyelmeztetést! Jön a ciklon, Szabolcs vármegyét sem kíméli!

Milyen időnk lesz október 24-én, pénteken? Mutatjuk a holnapi időjárást!

Péntek: országos csapadékot és erős, viharos széllökéseket hozhat a holnapi időjárás

Forrás: met.hu

Országos előrejelzés

Nyugat felől frontális felhőzet érkezik, estére mindenütt beborul az ég. Pénteken délelőtt fokozatosan csökken a felhőzet, átmenetileg sokfelé kisüt a nap, de a délnyugati, déli országrész fölé ismét masszívabb felhőzet érkezik. Csütörtökön még elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, majd estétől nyugat felől egyre többfelé számíthatunk tartós esőzésre. A front mentén éjjel helyenként zivatar is kialakulhat. Pénteken inkább már csak északkeleten lehet egyre gyengébb csapadék, majd délután a déli, délnyugati tájakon alakulhat ki eső, zápor, akár egy-egy zivatar is. Csütörtökön a déli szelet kísérik sokfelé élénk, erős, északnyugaton viharos lökések. A front mentén, illetve pénteken hazánk északkeleti felén erős, olykor viharos lesz a nyugatira, északnyugatira forduló szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között valószínű a Tiszántúlon a magasabb értékekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 11 és 18 fok között alakul - írta a HungaroMet.

A Benjamin nevű ciklon markáns hidegfrontja vonul át felettünk, mely országos csapadékot és erős, viharos széllökéseket okoz.

Ilyen lesz a holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Reggel: Október 24-én reggel erősen felhős lesz az ég, helyenként már zápor is előfordulhat. A hőmérséklet 14–16 °C körül alakul. Északnyugati irányból élénk, időnként erősebb széllökések is lehetnek.

Délután: A nap folyamán továbbra is maradnak felhősebb időszakok, de nagyobb felületű záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak – különösen a keleti térségekben. A délutáni csúcsértékek 18–20 °C körül alakulnak. A szél továbbra is erős lehet.

Este: Az esti órákra csökken a hőmérséklet 16–17 °C-ra, de a felhőzet sűrű marad, néhol zápor még ekkor is előfordulhat. A szél gyengül ugyan, de nem szűnik meg teljesen, így a hűvösödő levegőben szelesebb körzetekben már hűvösebbnek érezhetjük az estét.

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Nyíregyházi járás 15 20 17 Mátészalkai járás 14 19 16 Kisvárdai járás 14 18 16 Fehérgyarmati járás 14 19 16 Tiszavasvári járás 15 20 17 Csengeri járás 14 18 16 Ibrányi járás 14 19 16 Baktalórántházai járás 14 19 16 Nagyhalászi járás 15 19 17 Vásárosnaményi járás 14 18 16 Nyírbátori járás 14 19 16 Záhonyi járás 13 18 15 Tarpa–Beregi térség (Fehérgyarmat környéke) 13 18 15

Kiadták a figyelmeztetést Szabolcsra is

Az előrejelzések szerint sárga figyelmeztetés van érvényben erős széllökések miatt Szabolcs-Szattár-Bereg vármegyében.

Pénteken reggeltől délutánig az ország északkeleti felében gyakrabban fordulhatnak elő viharos (60-80 km/h) széllökések északnyugati irányból.

- figyelmeztet a HungaroMet.