Milyen időnk lesz holnap?

Kedden nyugat felől megnövekszik a felhőzet, de keleten, északkeleten derült idő valószínű reggelig, utána viszont döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég. Íme a holnapi időjárás!

Holnapi időjárás: esőt is hozhat a kedd

Keddi időjárás

Csapadék éjfélig nem várható, az éjszaka második felétől a Dunántúlon és a főváros tágabb térségében, holnap napközben már északkeleten is előfordulhat kisebb, időszakos eső, záporeső. A délkeleti, déli szél napközben nagy területen megélénkül, de északkeleten nagyrészt mérsékelt marad a keleties légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet hazánk délnyugati felén 4 és 11, északkeleten -5 és +3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden az Északi-középhegység tágabb környezetében 5, 13, máshol 14, 20 fok között várható - írta a HungaroMet.

További napok időjárása

Átmenetileg jelentős melegedés várható, 23-án az ország zömén már 20 fok feletti csúcsértékekre készülhetünk. A meleg azonban nem lesz tartós, csütörtökről péntekre virradó éjszaka hidegfront érkezik széllel, csapadékkal és lehűléssel.

