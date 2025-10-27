október 27., hétfő

55 perce

Időjárás: ezt a szabolcsiak is megérzik, frontokból kapunk rendesen

Hideg- és melegfront váltja egymást. Mutatjuk, hogyan alakul a holnapi időjárás Szabolcs vármegyében!

Szon.hu

Milyen időnk lesz október 28-án, kedden? Mutatjuk a holnapi időjárást!

holnapi időjárás
Frontok váltják egymást kedden. Viharos széllökéseket is hozhat a holnapi időjárás
Forrás: met.hu

Országos előrejelzés

Hétfőn mindenütt megnövekszik a felhőzet, és szórványosan - elsősorban északon - várható eső, zápor. Éjszaka csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, kedden napközben pedig a felhőátvonulások mellett több órára kisüt a nap, majd délután északnyugat felől vastagabb felhőtakaró húzódik az ország északkeleti felére. Az északi tájakon elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. Ma a délnyugati, nyugati szél élénk, holnap az északnyugatira, nyugatira forduló szelet többfelé erős, néhol viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul, de a szélvédett, derült, fagyzugos helyeken ennél több fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 11 és 18 fok között várható - írta a HungaroMet.

Az elmúlt napokban több front is érkezett-távozott, már csak kettő van hátra...Ezt követően déliesre fordul az áramlás, és tartósabb melegedés kezdődik.

Ilyen lesz a holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Reggel: Október 28-án reggel a vármegye területén reggel 6–9 °C körüli hőmérséklet várható, hidegebb völgyekben akár 5 °C-ig is lehűlhet a levegő. Az ég kezdetben erősebben felhős lehet, de fokozatosan szakad a felhőzet, a légmozgás mérsékelt: délkeleti-északkeleti irányú szél 10–15 km/h körüli sebességgel. Csapadék nem valószínű.

Délután: a hőmérséklet 15–17 °C köré emelkedhet. Kitisztulhat az ég. A szél továbbra is északnyugatira fordulhat, időnként megerősödhet. Csapadékra továbbra sem nagy az esély.

Este: 10–12 °C köré hűl a levegő. Az égbolt részben derült lehet, éjszaka fokozatosan megnövekedhet a felhőzet. A szél mérsékelt lesz. Csapadék nem várható.

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C)
Nyíregyházi járás71611
Mátészalkai járás61510
Fehérgyarmati járás51510
Vásárosnaményi járás61611
Csengeri járás51510
Nagykállói járás61611
Kisvárdai járás61510
Tiszavasvári járás71611
Baktalórántházai járás61510
Ibrányi járás61510
Nyírbátori járás61510
Záhonyi járás61510

Orvosmeteorológia

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke) - írta a Köpönyeg.

Összegezve a következő nap a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében száraz, változatosan felhős időt ígér: a hideg reggel után kora délutánig fokozatos meleget kapunk, majd estére újra lehűl a levegő. Mivel nincs riasztás, nagyobb időjárási veszély nem fenyeget, de a reggeli hűvös órák és az esti lehűlés miatt érdemes réteges öltözködéssel készülni. 

