Érkezik a hidegfront! Mutatjuk, milyen időjárás lesz október 23-án Szabolcsban

Holnapi időjárás: csütörtök estétől érkezik a hidegfront

Csütörtök napközben nagyrészt szeles időre, többórás napsütésre és késő nyárias hőmérsékleti értékekre számíthatunk. Az Északi-középhegység északi előterében maradhat hosszabb ideig felhős, illetve hűvösebb idő. Estétől nyugat felől markáns hidegfront érkezik erős, viharos széllel és kiterjedtebb csapadékzónával.

Országos előrejelzés

Változóan felhős idő várható, mely mellett csütörtökön általában több órára kisüt a nap, tartósan felhős tájak az Északi-középhegység északi oldalán valószínűek. Kisebb időszakos eső, záporeső holnap estig kevés helyen fordulhat elő, ezt követően viszont nyugat felől beborul az ég, ezzel együtt kiterjedt frontális csapadékrendszer érkezik. A délies szelet ma legfeljebb élénk, csütörtökön azonban már többfelé erős, a nyugati, északnyugati megyékben viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön zömmel 20 és 26 fok között, a tartósan felhős tájakon ez alatt alakulhat - írta a HungaroMet.

Ilyen lesz a holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Reggel: Október 23-án a reggeli órákban 5 – 8 °C-kal indulhat a nap, helyenként a kevésbé felhős, szélvédett tájakon akár 4–5 °C‑ig is lehűlhet a levegő. Felhős lesz az égbolt, de nyugaton, délnyugaton rövidebb időszakokra előbújhat a nap. Csapadék nem várható. A szél mérsékelt lesz.

Délután: napközben fokozatosan emelekedik a hőmérséklet, a legtöbb helyen 14‑15 °C körüli maximum várható. Az északkeleti területeken továbbra is erősen felhős lesz az ég, míg délnyugaton napsütéses időszak is elképzelhető. Csapadék továbbra sem valószínű. A szél kissé megerősödhet, főként a térség északi részén 20–30 km/h‑s széllökések is előfordulhatnak.

Este: estefelé a levegő lehűl 8–10 °C -ig süllyedhet, felhősebb lehet az ég. Csapadék nem vagy csak elvétve fordulhat elő. A délkeleti‑keleti szél feltámadhat.

Járás Reggel Délután Este Baktalórántházai 6 °C 15 °C 9 °C Csengeri 5 °C 14 °C 8 °C Fehérgyarmati 6 °C 14 °C 9 °C Ibrányi 6 °C 15 °C 9 °C Kemecsei 6 °C 15 °C 9 °C Kisvárdai 7 °C 15 °C 10 °C Mátészalkai 5 °C 15 °C 8 °C Nagykállói 6 °C 15 °C 9 °C Nyírbátori 6 °C 14 °C 9 °C Nyíregyházi 7 °C 16 °C 10 °C Tiszavasvári 6 °C 15 °C 9 °C Vásárosnaményi 5 °C 14 °C 8 °C Záhonyi 6 °C 14 °C 9 °C

Összegezve holnapra Szabolcs‑Szatmár‑Bereg vármegyében nyugodt, őszi napra számíthatnak: a reggeli hűvös órák után délutánban mérsékelten melegedés, majd este ismét hűvösebb idő várható. Csapadék nem várható, reggel és este hűvösebb lesz, érdemes rétegesen öltözni.

