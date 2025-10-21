1 órája
Napfény vagy zápor? Mutatjuk, mit tartogat a szerda Szabolcsban!
Sem ragyogó napsütésre, sem derült égboltra nem számíthatunk szerdán. A holnapi időjárás változékony képet fest.
Országos előrejelzés
Kedden még nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, először északnyugaton, míg éjjel már másutt is lehetnek nagyobb szakadozások a felhőzetben. Szerdán a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. Szerdán már csak néhol fordulhat elő eső, záporeső. Szerdán északnyugaton, nyugaton olykor erős lehet a szél. Északkeleten viszont mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán döntően 16 és 21 fok között várható, azonban az Északi-középhegységben még mindig ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő - írta a HungaroMet.
Ilyen lesz a holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében
Reggel: a nap első óráiban a levegő hűvös marad, a talaj mentén párásodás, ködfolt kialakulása sem kizárt. A felhőzet erős lesz. 6-9 °C fok várható.
Délután: a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, 12-15 °C fok várható. Egy-egy gyenge zápor helyenként előfordulhat főleg a nyugati és déli járásokban.
Este: a nappali felmelegedés után ismét erősödik a lehűlés. A felhők ismét vastagabbá válnak, és néhol gyenge csapadék (eső, zápor) kialakulhat. A szél mérséklődik, de nem szűnik meg teljesen. 7-11 °C fok várható.
Összegezve szerdán Szabolcs‑Szatmár-Bereg megyében a reggeli még nyugodt, hűvös indulás után délutánra sem számíthatunk igazán meleg, napsütéses órákra – inkább borult vagy átmenetileg szakadtabb felhőzet jellemző, néhol gyenge záporral kísérve. Este lehűlés várható, csapadékra is van esély. A szél időnként élénk lehet, de nagy erejű lökésekkel nem kell számolni.
Tipp: a melegebb öltözet és az esernyő aktuális lehet szerdán.
