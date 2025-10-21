Napfény vagy zápor? Mutatjuk, mit tartogat a szerda Szabolcsban!

Milyen időnk lesz szerdán? Mutatjuk a holnapi időjárást!

Inkább borult időt hoz a holnapi időjárás Szabolcsban.

Országos előrejelzés

Kedden még nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, először északnyugaton, míg éjjel már másutt is lehetnek nagyobb szakadozások a felhőzetben. Szerdán a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. Szerdán már csak néhol fordulhat elő eső, záporeső. Szerdán északnyugaton, nyugaton olykor erős lehet a szél. Északkeleten viszont mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán döntően 16 és 21 fok között várható, azonban az Északi-középhegységben még mindig ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő - írta a HungaroMet.

Ilyen lesz a holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Reggel: a nap első óráiban a levegő hűvös marad, a talaj mentén párásodás, ködfolt kialakulása sem kizárt. A felhőzet erős lesz. 6-9 °C fok várható.

Délután: a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, 12-15 °C fok várható. Egy-egy gyenge zápor helyenként előfordulhat főleg a nyugati és déli járásokban.

Este: a nappali felmelegedés után ismét erősödik a lehűlés. A felhők ismét vastagabbá válnak, és néhol gyenge csapadék (eső, zápor) kialakulhat. A szél mérséklődik, de nem szűnik meg teljesen. 7-11 °C fok várható.

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Csengeri 6 14 8 Fehérgyarmati 7 15 9 Kisvárdai 7 14 9 Mátészalkai 6 13 7 Nagykállói 6 14 8 Nyírbátori 7 15 9 Nyíregyházi 7 15 10 Tiszavasvári 6 14 8 Vásárosnaményi 6 13 7

Összegezve szerdán Szabolcs‑Szatmár-Bereg megyében a reggeli még nyugodt, hűvös indulás után délutánra sem számíthatunk igazán meleg, napsütéses órákra – inkább borult vagy átmenetileg szakadtabb felhőzet jellemző, néhol gyenge záporral kísérve. Este lehűlés várható, csapadékra is van esély. A szél időnként élénk lehet, de nagy erejű lökésekkel nem kell számolni.

Tipp: a melegebb öltözet és az esernyő aktuális lehet szerdán.

