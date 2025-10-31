Ahol a halálé a főszerep Szabolcsban (fotókkal)

Márciusban, zord időjárási körülmények között négy avar kori sír került elő, amelyeket áprilisban további öt temetkezés feltárása követett. Bár a sírok többségét sajnálatos módon már az ókorban kirabolták, a temetkezési szokásokról mégis árulkodnak a sírgödrök sarkaiban megfigyelt bemélyedések – ezek feltehetően egykori koporsók vagy halotti kerevetek nyomai.

A sírok tájolása is változatos képet mutat: volt közöttük észak–déli, nyugat–keleti, sőt, északkelet–délnyugati irányú is. A leletek arról tanúskodnak, hogy a térség temetkezési hagyományai sokszínűek és változatosak voltak.

Honfoglaláskori temető

Korábban a diákok is testközelből tapasztalhatták meg a régészet izgalmait. Reszlerné János Judit, a Jósa András Múzeum régésze meghívására egy helyi iskola 25 tanulója látogatott el Szabolcsra, ahol éppen egy honfoglalás kori temetőt tártak fel.

A tanulók nemcsak a leleteket láthatták, hanem megismerkedhettek a feltárás menetelével is. Reszlerné egy órás előadásban mesélt a régészek munkájáról, és készséggel válaszolt a gyerekek kérdéseire – amelyekből bizony akadt bőven.

A sírok között sétálva mindenki érezhette: a múlt itt szó szerint a lábunk alatt hever – csak meg kell tanulnunk olvasni a föld emlékeit.