Ahol a halálé a főszerep Szabolcsban (fotókkal)
Szerte holttestek hevernek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Szakértők jártak a helyszínen, erről mesélnek a holtak!
Sok titokról suttognak a régi holtak.
Szerte holttestek hevernek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye földjében – régészek és diákok járják e különleges helyeket, hogy múltunk eltemetett titkait feltárják. A Jósa András Múzeum gyakorta osztja meg az ásatásokról készült fotókat, milyen izgalmas leleteket hoztak napvilágra. A közelgő halottak napja alkalmából ezekből a képekből válogattunk.
Holtak birodalma: katt a képre a galériáért!
Márciusban, zord időjárási körülmények között négy avar kori sír került elő, amelyeket áprilisban további öt temetkezés feltárása követett. Bár a sírok többségét sajnálatos módon már az ókorban kirabolták, a temetkezési szokásokról mégis árulkodnak a sírgödrök sarkaiban megfigyelt bemélyedések – ezek feltehetően egykori koporsók vagy halotti kerevetek nyomai.
A sírok tájolása is változatos képet mutat: volt közöttük észak–déli, nyugat–keleti, sőt, északkelet–délnyugati irányú is. A leletek arról tanúskodnak, hogy a térség temetkezési hagyományai sokszínűek és változatosak voltak.
Honfoglaláskori temető
Korábban a diákok is testközelből tapasztalhatták meg a régészet izgalmait. Reszlerné János Judit, a Jósa András Múzeum régésze meghívására egy helyi iskola 25 tanulója látogatott el Szabolcsra, ahol éppen egy honfoglalás kori temetőt tártak fel.
A tanulók nemcsak a leleteket láthatták, hanem megismerkedhettek a feltárás menetelével is. Reszlerné egy órás előadásban mesélt a régészek munkájáról, és készséggel válaszolt a gyerekek kérdéseire – amelyekből bizony akadt bőven.
A sírok között sétálva mindenki érezhette: a múlt itt szó szerint a lábunk alatt hever – csak meg kell tanulnunk olvasni a föld emlékeit.
