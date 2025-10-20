október 20., hétfő

Kisvárdai szeminárium

1 órája

A program célja, hogy hivatásos, szerződéses és tartalékos katonákat neveljenek

Kisvárdán tanácskoztak az ország katona oktatói. A Honvéd Kadét Programban szerzett tapasztalatokat osztották meg egymással.

A program célja, hogy hivatásos, szerződéses és tartalékos katonákat neveljenek

Bemutatókkal is készültek a szeminárium résztvevőinek

Fotó: Honvédség/Veres Franciska

Immár második alkalommal találkoztak a vármegye Honvéd Kadét Programban részt vevő iskoláinak instruktorai és katonaoktatói. A II. Kisvárdai Honvéd Kadét Regionális Szemináriumot október 15-én tartották, s a rendezvény egyik legfontosabb célja, hogy a program oktatói megoszthassák egymással a tapasztalataikat – tájékoztatta szerkesztőségünket az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred. Orosz Antal alezredes, a területvédelmi ezred parancsnoka megnyitóbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az iskola egyik fő feladata az alapvető értékrend közvetítése.

a Honvéd Kadét Program tapasztalatait osztották meg egymással a szeminárium résztvevői
Orosz Antal szerint a honvéd Kadét Program segít átadni a haderő értékeit a fiataloknak
Fotó: Honvédség/Veres Franciska

Honvéd Kadét Program: közel 400 intézmény a honvédelmi nevelés útján

 A honvédelem tantárgy a híd, amelyen keresztül a haderő képes értékeit átadni a középiskolásoknak és egyetemistáknak. Kimondott célunk, hogy hivatásos, szerződéses és tartalékos katonákat neveljünk, hiszen ezáltal biztosítható a nemzeti ellenálló-képesség. Aki a fiatalokba fektet, az a jövőbe fektet

 – hangsúlyozta az alezredes.

Ez a befektetés, pontosabban annak sikeressége a Honvéd Kadét Program fejlődésében is tetten érhető. A honvédelem tantárgy oktatása a 2023/24-es tanévben 6 iskolában indult útjára, az idei tanévben pedig már 377 intézményben, több mint 30 ezer tanuló részvételével, közel 1200 osztályban zajlik az oktatás. Ez több száz felkészült, általános pedagógus feladatokat ellátni képes katonaoktatót igényel.

 

