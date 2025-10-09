Ismét lesz Honvéd Kadét Regionális Szeminárium Kisvárdán

A tavalyi siker után az idén ismét megrendezik a kisvárdai Honvéd Kadét Regionális Szemináriumot – tudtuk meg az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezredtől. Mint írták, a területvédelmi ezred Honvédelmi Oktatási, Sport és Kulturális Főnöksége és a MATASZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezete rendezvényén a Honvéd Kadét Programban részt vevő partneriskolák intézményvezetői és instruktorai, valamint a honvédelem tantárgy oktatásában részt vevő katonaoktatók lesznek jelen. Számos előadást hallhatnak a Honvéd Kadét Program aktuális helyzetéről, vagy éppen a kihívásokról. A résztvevőket workshop és bemutatók is várják. Az október 15-én, szerdán 10 órakor kezdődő rendezvénynek a Várda Sport Hotel ad majd otthont.

