Honvéd Kadét Program

2 órája

Ismét lesz Honvéd Kadét Regionális Szeminárium Kisvárdán

Címkék#MH vitéz Vattay Antal 2 Területvédelmi Ezred#Honvéd Kadét Regionális Szeminárium#Kisvárda

Immár második alkalommal rendezik meg a szemináriumot, mely a Honvéd Kadét Program aktualitásaira épül.

Szon.hu
Tavaly Polyák András ezredes, az MH Területvédelmi Erők Parancsnokság parancsnokhelyettese, a területvédelmi ezred korábbi parancsnoka is előadást tartott

Fotó: Honvédség/Szidor Viktória

A tavalyi siker után az idén ismét megrendezik a kisvárdai Honvéd Kadét Regionális Szemináriumot – tudtuk meg az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezredtől. Mint írták, a területvédelmi ezred Honvédelmi Oktatási, Sport és Kulturális Főnöksége és a MATASZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezete rendezvényén a Honvéd Kadét Programban részt vevő partneriskolák intézményvezetői és instruktorai, valamint a honvédelem tantárgy oktatásában részt vevő katonaoktatók lesznek jelen. Számos előadást hallhatnak a Honvéd Kadét Program aktuális helyzetéről, vagy éppen a kihívásokról. A résztvevőket workshop és bemutatók is várják. Az október 15-én, szerdán 10 órakor kezdődő rendezvénynek a Várda Sport Hotel ad majd otthont.

