Szívbe markoló szavak a Huszti ikrek édesapjától – könnyek közt gyászolt lányai sírjánál
Mély fájdalommal érkezett a monori temetőbe Huszti Miklós. először búcsúzhatott személyesen lányaitól a Skóciában elhunyt Huszti ikrek édesapja.
Huszti ikrek rejtélyes tragédiája – így írt az angolszász sajtó a 2025 januárjában, Aberdeenben eltűnt, majd a Dee folyóban megtalált ikerpárról. A Huszti ikreket idén, nyár elején helyezték örök nyugalomra Monoron, a református temetőben. Édesapjuk, a Tornyospálcán élő Huszti Miklós a hagyatéki tárgyalás után tudott először kimenni a sírhoz. –írja cikkében a Borsonline.
A Huszti ikrek édesapja szívbe markoló szavakkal rótta le kegyeletét
- A hagyatéki után, az első utam oda vezetett - kezdi a gyászoló édesapa.
Nagyon nagy a temető, legalább egy hektáron fekszik, tele idős emberek sírjaival. És akkor ott áll felvésve az én kislányaim neve, meg a dátumok, hogy milyen keveset éltek. Ez egy szülőnek, elviselhetetlen fájdalom
–magyarázza a gyászoló Huszti Miklós.
Milliókért hozták haza a tornyospálcai Huszti ikrek holttestét Skóciából, a tragédia családi viszályt is okozott
Vörös rózsát vitt a sírjukra
A 32 éves Huszti ikrek 2025. január 7-én tűntek el hajnalban a skót kikötővárosban. Az utcai kamerák felvételein látszik, ahogy a csípős hidegben szó nélkül haladnak egymás mellett, mindössze egy-egy hátizsákot vittek magukkal. A felvételeken az is látszik, hogy 2:12-kor letérnek a Victoria hídról a Dee folyó jeges partján futó ösvényre – ez volt az utolsó kép róluk. Nem sokkal később egy járókelő éles, női sikolyt hallott.
A lányok holttestét január 31-én adta vissza a folyó, néhány órás különbséggel.
A temetőbe Huszti Miklós a szívszorító látogatásra egy-egy vörös rózsát, valamint Eliza és Henrietta fényképét vitte magával. Felesége kísérte őt az emlékező úton.
Egy órán át voltam velük. Erősen fújt a szél, borult idő volt. Megsimogattam a márványlapot, megcsókoltam a sírjukat ott, ahol a nevük áll. Mintha, őket csókoltam volna meg
–Zokogva emlékezett vissza Huszti Miklós, aki továbbra is kitart amellett, hogy a skót nyomozók tévedtek: nem öngyilkosság, hanem gyilkosság történt. Ezt erősíti az a körülmény is, hogy az eltelt háromnegyed év alatt sem derült ki, miért dönthettek volna így az ikrek. A lányok telefonjai nem kerültek elő azóta sem.
Láthattak valamit, amit nem szabadott volna, ebben biztos vagyok. Ezért kellett meghalniuk
– vélekedik a halálesetről, az elhunyt ikrek édesapja
