Szívbe markoló szavak a Huszti ikrek édesapjától – könnyek közt gyászolt lányai sírjánál

Vörös rózsát vitt a sírjukra

A 32 éves Huszti ikrek 2025. január 7-én tűntek el hajnalban a skót kikötővárosban. Az utcai kamerák felvételein látszik, ahogy a csípős hidegben szó nélkül haladnak egymás mellett, mindössze egy-egy hátizsákot vittek magukkal. A felvételeken az is látszik, hogy 2:12-kor letérnek a Victoria hídról a Dee folyó jeges partján futó ösvényre – ez volt az utolsó kép róluk. Nem sokkal később egy járókelő éles, női sikolyt hallott.

A lányok holttestét január 31-én adta vissza a folyó, néhány órás különbséggel.

A temetőbe Huszti Miklós a szívszorító látogatásra egy-egy vörös rózsát, valamint Eliza és Henrietta fényképét vitte magával. Felesége kísérte őt az emlékező úton.

A Huszti ikrek sírja

Fotó: Olvasó fotó/ Borsonline

Egy órán át voltam velük. Erősen fújt a szél, borult idő volt. Megsimogattam a márványlapot, megcsókoltam a sírjukat ott, ahol a nevük áll. Mintha, őket csókoltam volna meg

–Zokogva emlékezett vissza Huszti Miklós, aki továbbra is kitart amellett, hogy a skót nyomozók tévedtek: nem öngyilkosság, hanem gyilkosság történt. Ezt erősíti az a körülmény is, hogy az eltelt háromnegyed év alatt sem derült ki, miért dönthettek volna így az ikrek. A lányok telefonjai nem kerültek elő azóta sem.

Láthattak valamit, amit nem szabadott volna, ebben biztos vagyok. Ezért kellett meghalniuk

– vélekedik a halálesetről, az elhunyt ikrek édesapja

