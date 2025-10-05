október 5., vasárnap

Aurél névnap

+11
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Szívbe markoló szavak a Huszti ikrek édesapjától – könnyek közt gyászolt lányai sírjánál

Címkék#Tornyospálca#Huszti Miklós#tragédia#gyász

Mély fájdalommal érkezett a monori temetőbe Huszti Miklós. először búcsúzhatott személyesen lányaitól a Skóciában elhunyt Huszti ikrek édesapja.

Szon.hu

Huszti ikrek rejtélyes tragédiája – így írt az angolszász sajtó a 2025 januárjában, Aberdeenben eltűnt, majd a Dee folyóban megtalált ikerpárról. A Huszti ikreket idén, nyár elején helyezték örök nyugalomra Monoron, a református temetőben. Édesapjuk, a Tornyospálcán élő Huszti Miklós a hagyatéki tárgyalás után tudott először kimenni a sírhoz. írja cikkében a Borsonline.

A Huszti ikrek rejtélyes tragédiája
A Huszti ikrek rejtélyes tragédiája
Fotó: aberdeenlive.news

A Huszti ikrek édesapja szívbe markoló szavakkal rótta le kegyeletét

- A hagyatéki után, az első utam oda vezetett - kezdi a gyászoló édesapa. 

Nagyon nagy a temető, legalább egy hektáron fekszik, tele idős emberek sírjaival. És akkor ott áll felvésve az én kislányaim neve, meg a dátumok, hogy milyen keveset éltek. Ez egy szülőnek, elviselhetetlen fájdalom 

–magyarázza a gyászoló Huszti Miklós.

Vörös rózsát vitt a sírjukra

A 32 éves Huszti ikrek 2025. január 7-én tűntek el hajnalban a skót kikötővárosban. Az utcai kamerák felvételein látszik, ahogy a csípős hidegben szó nélkül haladnak egymás mellett, mindössze egy-egy hátizsákot vittek magukkal. A felvételeken az is látszik, hogy 2:12-kor letérnek a Victoria hídról a Dee folyó jeges partján futó ösvényre – ez volt az utolsó kép róluk. Nem sokkal később egy járókelő éles, női sikolyt hallott.

A lányok holttestét január 31-én adta vissza a folyó, néhány órás különbséggel.

A temetőbe Huszti Miklós a szívszorító látogatásra egy-egy vörös rózsát, valamint Eliza és Henrietta fényképét vitte magával. Felesége kísérte őt az emlékező úton.

A Huszti ikrek sírja
A Huszti ikrek sírja
Fotó: Olvasó fotó/ Borsonline

Egy órán át voltam velük. Erősen fújt a szél, borult idő volt. Megsimogattam a márványlapot, megcsókoltam a sírjukat ott, ahol a nevük áll. Mintha, őket csókoltam volna meg

–Zokogva emlékezett vissza Huszti Miklós, aki továbbra is kitart amellett, hogy a skót nyomozók tévedtek: nem öngyilkosság, hanem gyilkosság történt. Ezt erősíti az a körülmény is, hogy az eltelt háromnegyed év alatt sem derült ki, miért dönthettek volna így az ikrek. A lányok telefonjai nem kerültek elő azóta sem.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Láthattak valamit, amit nem szabadott volna, ebben biztos vagyok. Ezért kellett meghalniuk

 – vélekedik a halálesetről, az elhunyt ikrek édesapja

Az eredeti cikk elolvasható a borsonline.hu oldalon.

Ez is érdekelheti:

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu