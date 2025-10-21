Keddi időjárás: aki napfényre vágyik, az ma csalódni fog

Keddi időjárás: többnyire erősen felhős, vagy borult lesz az ég, délnyugat felől helyenként — főként az ország északi tájain — eső, zápor is kialakulhat. A délkeleti szél élénken fúj. A hőmérséklet 8 és 18 fok között alakul, északkeleten marad hűvösebb az idő. –írja a Köpönyeg

A hét második napján már sokkal ősziesebb, szürkébb arcát mutatja az égbolt. A nap nagy részében erősen felhős vagy borult idő várható, így a fények jóval tompábbak lesznek, mint hétfőn. Dél felől érkezik a nedvesebb légtömeg és levegő, így az északi részen számíthatunk csapadékra, záporra. Máshol inkább csak annyit veszünk ebből észre, hogy borús lesz az ég, szomorú lesz a hangulat. A szél is felerősödik, így érdemes nagyon rétegesen öltözködni, most nem lesz elég egy vékony kabát. A hőmérséklet változó lesz: Északkelet felé hűvös lesz, 8-10 fok körül alakul az idő, délnyugat felé azonban marad a kellemes hőmérséklet, akár 18 fok is lehet. Ez jól érzékelteti, hogy különböző légtömegek találkoznak, amelyek a csapadékot is okozzák.

Orvosmeteorológia

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. Készítette dr. Pukoli Dániel

Fronthatás: gyenge meleg

Napsütéses órák száma: 4-8 óra

UV sugárzás: mérsékelt

Országos előrejelzés

Reggel, délelőtt északkeleten is megnövekszik a felhőzet. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak átmenetileg szakadozhat fel a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő időszakos eső, zápor. A déli, délkeleti szél megélénkül, északkeleten viszont mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet az Északi-középhegység tágabb környezetében 5 és 13, máshol 14 és 20 fok között várható. Késő este 5, 13 fok valószínű. –írta a HungaroMet