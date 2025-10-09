október 9., csütörtök

Dénes névnap

11°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Érkezik a hidegfront, bőrig ázhatnak a szabolcsiak, ha nem vigyáznak

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye#Nyíregyháza#időjárás-előrejelzés

Makacs felhők és hűvös, nyirkos levegő idő majd a hét utolsó napját. Az időjárás-előrejelzések alapján borongós-esős péntek elé nézünk.

Munkatársunktól

Az amatőr csillagászok nyugodtan tegyék el a távcsöveiket és inkább pihenjék ki magukat, mert csütörtökön is felhős éjszaka elé nézünk, csak északnyugat felől tovább szakadozik a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor még előfordulhat, majd péntek hajnalra csökken a csapadékhajlam is – írja időjárás-előrejelzésében a HungaroMet. A kevésbé felhős, szélcsendes vidékeken reggelre párásság, köd, illetve rétegfelhőzet is képződhet. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban a hőmérséklet 6–8 fok között várható Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, de a kevésbé felhős, szélvédett északi völgyekben fagypont közelébe is lehűlhet a levegő.

Elkomorodik az időjárás, pénteken még eshet is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
Időjárás: érkezik a hidegfront, esőt hozhat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Fotó: met.hu

Elkomorodik az időjárás Szabolcsban

Délelőtt észak felől hidegfronti felhőzet érkezik, így ismét erősen megnövekszik a felhőzet. Míg a déli, délnyugati tájakon többórás napsütésre lehet számítani, addig északkeleten egész nap erősen felhős vagy borult maradhat az ég, estefelé pedig kisebb eső, zápor is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 16 fok között alakul.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu