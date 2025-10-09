Érkezik a hidegfront, bőrig ázhatnak a szabolcsiak, ha nem vigyáznak

Az amatőr csillagászok nyugodtan tegyék el a távcsöveiket és inkább pihenjék ki magukat, mert csütörtökön is felhős éjszaka elé nézünk, csak északnyugat felől tovább szakadozik a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor még előfordulhat, majd péntek hajnalra csökken a csapadékhajlam is – írja időjárás-előrejelzésében a HungaroMet. A kevésbé felhős, szélcsendes vidékeken reggelre párásság, köd, illetve rétegfelhőzet is képződhet. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban a hőmérséklet 6–8 fok között várható Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, de a kevésbé felhős, szélvédett északi völgyekben fagypont közelébe is lehűlhet a levegő.

Időjárás: érkezik a hidegfront, esőt hozhat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Fotó: met.hu

Elkomorodik az időjárás Szabolcsban

Délelőtt észak felől hidegfronti felhőzet érkezik, így ismét erősen megnövekszik a felhőzet. Míg a déli, délnyugati tájakon többórás napsütésre lehet számítani, addig északkeleten egész nap erősen felhős vagy borult maradhat az ég, estefelé pedig kisebb eső, zápor is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 16 fok között alakul.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!