Változás áll be az időjárásunkban! Mutatjuk, mi vár Szabolcsra!

A HungaroMet időjárási előrejelzése szerint az ország keleti és déli országrészében még este is maradhatnak felhősebb területek. Elsősorban az északkeleti tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, futó zápor szombaton. Egyre többfelé megélénkül, helyenként olykor meg is erősödik az északnyugati szél.

Eső, zápor és napsütés. Igazi őszi időjárásban lesz részünk

Forrás: Illusztráció: koponyeg.hu

Szabolcsban ilyen időjárás vár ránk!

Szombaton vármegyénkben napközben 11 Celsius fok körüli hőmérséklet várható, délelőtt Mátészalka, illetve Szabolcs és Borsod vármegye határán van nagy esély csapadékra.