1 órája

Változás áll be az időjárásunkban! Mutatjuk, mi vár Szabolcsra!

Címkék#celsius#hőmérséklet#csapadék#időjárás

Változás várható a meteorológiai előrejelzések szerint. Az elmúlt napokban viszonylag elkényeztetett bennünket az időjárás.

Szon.hu

A HungaroMet időjárási előrejelzése szerint az ország keleti és déli országrészében még este is maradhatnak felhősebb területek. Elsősorban az északkeleti tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, futó zápor szombaton. Egyre többfelé megélénkül, helyenként olykor meg is erősödik az északnyugati szél. 

időjárás
Eső, zápor és napsütés. Igazi őszi időjárásban lesz részünk
Forrás: Illusztráció: koponyeg.hu

Szabolcsban ilyen időjárás vár ránk!

Szombaton vármegyénkben napközben 11 Celsius fok körüli hőmérséklet várható, délelőtt Mátészalka, illetve Szabolcs és Borsod vármegye határán van nagy esély csapadékra. 

Délutánra pár fokot feljebb kúszhat a hőmérő higanyszála, 13-14 fokra, míg szombat este 6-7 fokot mérhetünk.

 

