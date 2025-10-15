Cidrivel indít a holnapi időjárás, majd mutatjuk, hogy folytatja Szabolcsban!

Csütörtökön a reggeli órákhoz képest folyamatosan javul az időjárás, vármegyénkben délelőtt már 10 Celsius fok is lehet, csapadék nem várható és a légmozgás is mérsékelt lesz - derül ki a HungaroMet szerda esti előrejelzéséből.

Változatos felhőzetre számíthatunk, de ha a Celsiusokat vesszük figyelembe, az évszakhoz képest jó időjárásra számíthatunk Illusztráció: MW-Archív

Folyamatosan javul majd az időjárás

Délután még tovább emelkedik a hőmérő higanyszála, Szabolcsban elérheti a 15 Celsius fokot, esőt továbbra sem várnak a szakemberek. Este 7-8 fokot prognosztizálnak térségünkben, sem a légmozgás nem élénkül meg, ahogy sőt sem jósolnak a HungaroMet szakemberei.

