Ez vár ránk holnap!

1 órája

Cidrivel indít a holnapi időjárás, majd mutatjuk, hogy folytatja Szabolcsban!

Címkék#Időjáráselőrejelzés#celsius#csapadék#időjárás#évszak

Hajnalra általában 4, 6 fok közé hűl le a levegő Szabolcs-Szatmár-Beregben. Ilyen lesz a holnapi időjárás.

Szon.hu

Csütörtökön a reggeli órákhoz képest folyamatosan javul az időjárás, vármegyénkben délelőtt már 10 Celsius fok is lehet, csapadék nem várható és a légmozgás is mérsékelt lesz - derül ki a HungaroMet szerda esti előrejelzéséből.

időjárás
Változatos felhőzetre számíthatunk, de ha a Celsiusokat vesszük figyelembe, az évszakhoz képest jó időjárásra számíthatunk Illusztráció: MW-Archív

Folyamatosan javul majd az időjárás

Délután még tovább emelkedik a hőmérő higanyszála, Szabolcsban elérheti a 15 Celsius fokot, esőt továbbra sem várnak a szakemberek. Este 7-8 fokot prognosztizálnak térségünkben, sem a légmozgás nem élénkül meg, ahogy sőt sem jósolnak a HungaroMet szakemberei.

