Időjárás: mozgalmas hétvége elé nézünk Szabolcsban is, ez közelít felénk!
Szombat estétől megérkezik az ősz újabb arca: hidegfront vonul át az országon, záporokat és élénk szelet hozva magával. Mutatjuk a hétvége időjárását.
Szombaton sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól nyugat felől gyors ütemben beborul az ég, elromlik az időjárás.
Időjárás: közelít a frontálzóna
Reggel, délelőtt a délkeleti, keleti határ közelében gyenge eső még előfordulhat, majd kora estétől északnyugat felől egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. A szél délnyugatira, délire fordul, megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható. Késő estére 6 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet - írta a HungaroMet.
Holnapi időjárás
Vasárnap frontális felhőzet és csapadéksáv vonul át északnyugat felől az ország felett, melyből a nap első felében még többfelé várható eső, zápor. Délután délen és keleten is csökken a csapadékhajlam, estére északnyugaton már fel is szakadozhat a felhőzet, még a nap is előbukkanhat. A déli, délnyugati szél északnyugatira, nyugatira fordul, megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10, 15 fok között alakul, de a tartósabban csapadékos északkeleti, esetleg délnyugati tájakon 10 fok alatt maradhat a maximum.
További napok időjárása
Hétfő
A reggeli ködfoltok feloszlása után változóan felhős, száraz időre számíthatunk. A csúcshőmérséklet 15 és 20 fok közé emelkedik - olvasható a Köpönyegen.
Kedd
A nap első felében erősen felhős lesz ég, helyenként záporok kíséretében. A hőmérséklet 17 fok körül alakul. Az ÉNy-i szél megélénkül.
Szerda
Kellemes, igazi őszi napra van kilátás, 20 fokos csúcsértékkel és változó felhőzettel.
